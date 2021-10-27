台性感網紅收陌生人出價100萬「要她賣」買家短訊曝光：這沒什麼

有「爆漿紅豆餅女神」稱號的台灣網紅閃亮亮，21日曝光有人私訊她要買她的IG帳號，她透露這並非第一次，最近常收到這類訊息，甚至開價一百多萬台幣想買她的帳號，讓她直問：「為什麼現在有人會收購粉專...不是要慢慢經營嗎？不然粉絲會突然疑惑怎麼變了」。
閃亮亮表示，她收到訊息後直接拒絕對方表示「沒有要賣」，並問對方「這樣不算欺騙嗎？」結果對方竟告訴她很多網紅都經營小帳然後賣出，回她：「這沒什麼吧？」，讓她相當傻眼，「我沒有要賣，還回我這麼理所當然」。
閃亮亮曝光此事，希望粉絲們不要被騙，並告白粉絲「我愛你們大家，你們不是商品。」
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