孟美岐做小三意外讓3個數字成微博熱搜　內地潮語「456」係咩意思

【孟美岐／456】中國大陸音樂人陳令韜被女友控訴出軌，對象為女星孟美岐，彼此間的對話記錄則在網上瘋傳，成網友熱議話題。



而網曝一段陳令韜與孟美岐的對話中，數字「456」讓不少網友相當疑惑是什麼意思，經知情人解釋後才恍然大悟，直呼：竟然還需要懂樂理、漲知識了。而「456」更一度成了熱搜。

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在網傳曝光的對話中，兩人疑在定約會地點，男方表示「我定好了」，女方則回「能理解你這麼想 我忽略了你不太了解我情況的這個事情 所以自動會往奇奇怪怪的方想去想 然後就會 456 了」，之後女方還向男方直說「我發現我開始友的時候對你失控了」

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當中「456」數字引起不少網友好奇，頻問「什麼意思？」隨即就有網友解釋「456」對應的就是音樂中的「fa sao la」，諧音為中文的「發騷了」，讓人傻眼直呼「對有女友的男人說這話真的很不OK」。

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