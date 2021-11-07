狠毒妻自製「毒內褲」報復丈夫　人夫穿後下體秒潰爛報警揭發惡行

中國大陸浙江省紹興市一對夫妻之間的關係向來不和睦，不料，丈夫某天發現自己私密處皮膚破皮，甚至伴隨著火辣的灼燒感，事後報警才知道原來是妻子自製「毒內褲」，導致穿上內褲的他因而中毒。



根據《都市快報》報導，當地警方調查，53歲武姓男子與妻子關係不好，不料，某天妻子偷偷使用百草枯浸泡其內褲並晾乾，由於百草枯沒有味道，從外表也看不出來異樣，不知情的情況下，武男不慎踏入對方設下的陷阱，毒內褲不僅造成陰囊部位皮膚灼傷，甚至還通過黏膜和皮膚吸收進入人體。

武男與妻子之間的關係不和睦。（《彼女》 劇照）

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一般來說，皮膚接觸百草枯之後，由於皮膚吸收量不大，只要當下立即清洗，基本上部會引發中毒，只不過，陰囊部位皮膚薄嫩、血管密布，再加上部位隱蔽清洗不易，武男因而出現灼熱感，幸好在器官衰竭前就醫，順利撿回一條命；消息一出後，網友驚訝直呼「用如此方式，相當於想殺人於無形之中。」

實際上，百草枯就是巴拉刈，又被稱為草鯊、克蕪蹤，是一種高效而劇毒的除草劑，對於水土保持有著良好的作用，不過，巴拉刈對人和動物來說為劇毒，雖然不會立即死亡，但會造成進行性肺纖維化，最終導致呼吸衰竭死亡。

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