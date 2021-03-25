3大最強前女友復仇記！內地女闖課室摑渣男　當眾踢爆極差性能力

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-25 14:30

被玩弄感情後通常有兩種反應，一是陷入傷心低潮，二是氣得馬上進行華麗復仇，日前中國有名女大生，與前男友分手後對方不斷想吃回頭草，後才得知男子與自己交往時，就常常與學妹糾纏不清，氣得直奔滿是同學的教室大罵一分鐘，大嗆「三秒男」、「我黃思敏睡過的男人，你最差勁！」回顧近期前女友復仇新聞還有哪些？讓我們繼續看下去～

＃中國：女大生衝教室呼渣男巴掌：三秒男！

專門接受網友投稿的微博帳號「地域黑bot」轉貼影片，一名長髮清瘦戴眼鏡的女子，因不滿前男友出軌學妹，同時又與自己勾勾纏，站在坐滿同學的教室對台下前男友罵「你很缺愛嗎？你就是一邊跟她（指小三）要愛，一邊來找我開房是嗎？你很猛阿！你怎麼做得到阿？我對每段感情都很認真呢！」接著怒甩3巴掌，大嗆「三秒男」、「我黃思敏睡過的男人，你最差勁！」。

女子嗆聲影片長達約一分半，鏡頭還掃到台下同學傻眼模樣，讓網友驚呼「姐妹們被戴綠帽要跟這位女孩一樣勇敢發聲」、「太燃了」。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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＃美國：Tinder創辦人甩渣男同事 另開公司成超強女CEO

許多單身男女都會用交友軟體Tinder，當時22歲的Whitney Wolfe Herd與男友Justin Mateen共同創辦Tinder，兩人交往不到一年分手後，Herd表示多次被Justin多次以「拜金女」、「婊子」等歧視言語對待，揚言要把她從創辦人位置剔除，赫德告上法院後，遭到Tinder冷凍，隨後她自立門戶創辦女性交友軟體Bumble，上市後股價漲幅超過75%，也使31歲的她身價累積高達10億，是全球最年輕的白手起家女富豪。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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＃台灣：8名前女友組自救會 共同經營IG爆料

台灣有8名女子組「婦仇者聯盟」，共同經營Instagram帳號「前女友之綠帽代言人」，踢爆被翁姓男子騙財騙色的歷程，其中有男子劈腿、說謊證據，包含男子在交友軟體的圖片，大部分都是不同女友幫他拍的，該帳號也介紹渣男PUA套路，提醒情場男女們自保。

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