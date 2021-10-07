出Po稱$50收黃大仙壽司郎即日籌　街坊批助長炒風：唔食少忽肉？

壽司郎打進香港之後大受歡迎，多間分店都大排長龍，一籌難求。最近有網民在facebook群組上發文，表示願意出50元收購1張即日的壽司郎籌號。帖文引來熱烈討論，直指做法助長炒風，不值得鼓勵。
facbook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」於今早（10月7日）11時有網民發文，問有沒有街坊拿了壽司郎籌號之後卻發現不需要，她願意以50元「薄酬」，購買1點鐘入座的3人籌號，有意出售的人可以向她傳訊息。
網民一面倒批評樓主出文助長炒風，「冇就食其他啦，做乜要帶動炒風？」、「懶到你呢」、「唔好再炒飛買助長呢啲人」。有留言亦都建議樓主，其實只要早一點去取籌已經可以入座，炒飛買籌實在無必要。甚至有人認為並非語氣態度友善有禮，就代表做的事沒有問題，斥樓主「助長炒風，價值觀得個錢字」。
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