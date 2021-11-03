港女為男友食事後避孕藥　被渣男1句驚醒決分手：我太傻俾佢氹到

無論男生或女生，身體健康也是最重要的事，不應為了感情而冒險。有港女早前發文，指因男友纏綿時不喜歡使用安全套，明知對身體不好，也曾為對方多次進食事後避孕藥。網民紛紛建議她盡早分手，直指男方根本不珍惜她，港女認真考慮後，直接問及男友跟以往伴侶的關係，沒想到對方的1句回答令她突然驚醒，決心離開渣男。



港女發文指因男友不喜歡使用安全套，過往已為對方至少數次進食事後避孕藥。（《金都》劇照）

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該名港女早前於Dcard發文，起初向網民求救，指男友恩愛時不喜歡使用安全套，「搞到我而家勁驚」，希望到家計會以外、不用預約的商店或診所購買事後避孕藥作保險之用，「其實已經去家計會食咗好幾次，已經認得晒啲姑娘，想轉個地方」。

港女當時指，曾要求男友使用避孕套但不得要領，「我都知道對身體唔好，但係勸咗好多次都唔肯，咁又冇可能因為啲咁嘅嘢分手？我都唔知點算」。她又指每次提及相關問題男友也刻意迴避，「上次已經話分手，但係佢又氹返我話之後唔會再食，然之後而家又嚟」。

港女與男友攤牌，對方1句回答令她突然醒覺，決心提出分手。（《金都》劇照）

不少網民看過帖文，直指事後丸非常傷身，勸她與男友商討，選擇合適的避孕方法，又質疑男友根本沒有考慮她的身體狀況，「搵個肯為你戴套㗎啦，你自己都唔鍾意佢戴套除外」、「你係有責任保護自己，咁多種避孕方法唔係全部都係男性主動」、「認真同佢傾下啦，如果傾完佢都照舊就分得手啦，連基本尊重都冇啊」。

港女事後認真思考一番，終於下定決心離開男友，「其實諗深一層可能根本冇咁鍾意對方，係我太傻俾佢氹到。明明一開始就知佢唔係好男仔，但係覺得『佢對我係唔同』嘅諗法害咗自己」。她甚至直接向男友攤牌，問及對方以往的關係，沒料對方「老實」回答，令她更加清醒，「佢同之前嘅都有戴（安全套），只係我冇，話我乾淨先咁。只係佢唔care我啫，我係應該要離開佢」。