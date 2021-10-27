20歲女為男友墮胎7次瘋傳　痛苦跪床邊堅信真愛　5大疑點睇真啲

愛情總是令人盲目，近日網上瘋傳四川成都1名20歲女子跪在床邊，狀似痛苦呻吟的短片，有報道指女子是為男友第7次墮胎，雖然身心飽受痛苦，但仍堅信「他是愛我的」，男友就是命中注定的「真命天子」。事件經香港及台灣媒體報道後在社交媒體瘋傳，不少網民慨嘆女子「太傻太天真」、「父母知道會心碎」。

不過，有網民深入分析後，直指事件集合了網上盛行的「看圖作文」假新聞5大特質，包括在內沒沒有任何正規媒體報道，網上流傳的幾秒視頻有畫沒聲，未能反映事件真貌，而片中女子沒有現身，事件亦沒有確切時間、人物、地點，疑點重重，令人質疑是造假。



近日多間香港及台灣媒體廣泛報道，引述內地《都巿日報》或《都巿報道》，指事發於10月21日，四川成都1名20歲女子為男友墮胎7次，她做完第7次墮胎時，在醫院痛得跪在床邊，用手捂着肚子，但身邊卻無人伺候，此痛苦模樣被人拍下。但女子卻始終相信男友是「真命天子」，自我安慰地說「沒事，忍忍就好了，他是愛我的」。

女子的痛苦模樣讓網民心酸，紛紛留言說「這個女孩子也太傻了吧」、「如此的愛，不要也罷！好好愛自己！」、「要是真的愛你，就會在你第一次懷孕的時候給你一個家了」、「醒醒吧！如果他真的愛你，就不會讓你受傷。最起碼住院的時候，會端茶送水伺候在左右」。

雖然網上流傳的影片截圖有「都巿報道」的水印，但翻查「都巿報道」的微博，並無相關報道。（網上圖片）

事件被瘋傳後，有網民隨即進行事實查核（Fact checking），發現當中最少有5大特質與網上常見的假新聞相同，其中最關鍵是成都根本沒有《都市日報》，而媒體機構「都市報道」的微博從事發的10月21日至今，也沒有關於20歲女子墮胎7次的報道，內地亦無正統傳媒體作出跟進，只有部份網站的「作者」或「博客」提及事件，且沒有任何具體事實能證明，故消息來源成疑。

另外，報道當時旁人拍下女子的痛苦模樣，而網上流傳的影片只有數秒長，卻沒有任何聲音，也未能交代事件前文後理，但報道出現多句煽情對白，同類「看圖／看片」作文的假新聞屢見不鮮。雖然報道指事件發生在成都，但沒有具體指出是哪間醫院；另外是片中女子身份成疑，報道沒有任何進一步交代，也沒有追訪所謂「渣男」的身份。最後，內地醫院的醫生不時會分享匿名案例，以勸導巿民愛惜身體，但這次事件沒有院方或專家回應。



網民綜合出5大疑點後，懷疑「四川20歲女為男友墮胎7次」事件又看圖作文的農場文章，目的是搶眼球、增流量，呼籲網民要抱着懷疑的心看到這類煽情報道。

（綜合報道）

內地經常發生天價彩禮（禮金）拆散情侶事件，近日網上瘋傳深圳一對情侶於街頭抱頭痛哭兼互跪，原因是女子的母親要求30萬元人民幣（約36.4萬港元）聘金，但男方家窮付不起，只好向女友提出分手。網民懷疑是「移花接木」式的「看圖作文」文章，質疑事件真偽。



同類報道不時在網上出現，通通不是出自具公信力媒體，而是由農場文章網站的自媒體「作者」或「博主」等撰寫，真偽成疑。翻查資料，內地正式媒體並無相關報道，雖說是途人拍片，但報道沒有任何片段證實男女對話內容，時間地點欠逢，照片中的男女也沒有現身說法，故有人認為是有網站把短片截圖後「看圖作文」。

今年4月，內地網絡流傳片段，指四川1對男女因禮金問題於隧道內爭執，引起網民熱議，但不少人質疑是造假。（搜狐影片截圖）

事實上，今年4月內地亦有類似事件瘋傳，指四川1名男子因無力支付女友家庭要求的48萬元人民幣（約57.4萬港元）禮金，狠心結束8年感情。雙方於隧道內大吵大鬧，女方淚崩並埋怨男友辜負她8年青春，質問對方「讓我怎麼活？」。片段亦成功引起網民熱議，但同樣被指造假。

（綜合報道）

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