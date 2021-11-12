檳榔西施遭3男誘上山輪姦殘殺　兇手獄中被女鬼索命念經先瞓得着

20年前台中新社發生一宗駭人聽聞的姦殺案，事件由3名男子對年輕貌美的檳榔西施起色心，誘騙女方出遊而起。事發後3男雖被定罪，卻遭遇連串靈異怪事，傳聞兇手在牢中天天念經才能入睡。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，為大家詳盡講述事件經過及相關的靈異傳聞。



張鎮興有份參與殺害王女，被判無期徒刑。（影片截圖）

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台中檳榔西施大鐵錘事件

2001年，19歲的王姓檳榔西施，因身材樣貌出眾深受歡迎，有日3名熟客劉榮三和哥哥劉榮華以及友人張鎮興，表示會給3萬元酬勞，誘惑王女陪他們出遊。當天傍晚，他們開車到檳榔攤接走王女，再到卡拉OK唱歌。半夜王女的同事接到她來電，她哭着說唱K時被灌醉然後遭性侵，說到一半突然掛了線。

發生什麼事？

原來王女被灌醉後，3男將她車到大肚山，並在車上輪姦了她。劉榮華事後拿出3000元丟給王女，還說：「這種貨色，有3000就不錯喇。」王女極為憤怒，氣稱必會提告。劉榮三馬上拿出大鐵鎚砸她的頭，王女痛苦倒地爬行，劉榮三還叫張鎮興一起砸，2人用大鐵錘活活將她打死，王女被砸到腦漿溢出。他們為銷毀證據，朝王女頭部及下體潑電油點火。

警方據王女衣物等線索，推斷她是檳榔西施，後來王女的朋友從遺體身上飾物證實其身份。檳榔攤老闆也因王女多天沒上班報警，亦有人撿到放有大鐵鎚的皮包及王女的證件。不過警方難以緝兇，僅有的目擊者表示當天接王女的是輛銀白色豐田，車牌有數字5，範圍太廣難以追查。

案件停濟不前，偵查長想到王女唱Ｋ旁邊有間古廟，於是跑去祈求，突然想間想起，應該去附近工地調查。偵查長發現工場有個臨時工只上了1天班，卻偷去工友的手機，而那個臨時工就是張鎮興。偵查長翻查該手機通訊紀錄，有張打給王女、劉榮三及劉榮華的紀錄，之後更發現劉姓2人的母親名下有輛豐田，馬上將3人逮捕。

3人被捕後竟立刻認罪，法官判主謀劉榮三死刑，張鎮興無期徒刑，只涉強姦的劉榮華則判12年徒刑。

靈異事件

傳聞主謀劉榮三犯案後1個月內一直被女鬼纏身，他向警方表示每晚王女的冤魂都會來找他索命，還發生過幾次離奇車禍。他們滅口後開車逃走時，明明只是10分鐘的車程，卻繞了3個多小時也未能離開。

而在監獄的劉榮三常夢見王女來索命，獄友表示經常半夜被他的尖叫聲嚇醒，後來劉榮三改信佛教天天念經，情況才好轉。張鎮興也是每晚被嚇醒，常發現床上出現奇怪黏液。

禍從口出

另一件怪事，則發生在有份解剖王女的法醫助理，當時法醫在助理陪同下驗屍，該助理看到王女衝口而出亂說話：「長這麼漂亮，幹嘛打死她，好好溝通，娶回家當小三或老婆也可以阿！」法醫趕緊叫助理住口。

該助理半年間暴瘦30公斤，稱一直被女鬼纏身，甚至每晚跟他老婆擠在一起睡覺，還坐在他的車上。由於發生太多怪事，助理向道士求助，道士說女鬼懷孕了，只要把種給女鬼就沒事，但以後無法生兒育女。助理經歷多次施法才成功趕走女鬼，離奇的是，他真的一直沒有小孩，更嚇得轉做外科醫生。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】