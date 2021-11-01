日本守護神「座敷童子」起源極淒慘　雖受愛戴但得罪佢全家無運行

日本傳說「座敷童子」主要指岩手縣傳說中的一種精靈，是住在家宅和倉庫裏的守護神，外型像3至10歲的小孩。座敷童子最愛戲弄家中的人，日本人認為若在家中遇見，就會帶來幸運兼家庭富足。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，早前介紹座敷童子的由來，有日本民族學家更認為起源是來自極恐怖的古代習俗。



「座敷童子」傳說起源可能是來自日本鄉村的極殘忍習俗。（影片截圖）

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日本鎌倉幕府時期，岩手縣有一間破舊老屋，一名小女孩與她的母親相依為命。因為父親早逝，母親又生重病，所以只能靠小女孩每天上山採藥維持生活。

某天小女孩跟平常一樣凌晨出門採藥，結果再沒有回來。但奇怪的是，其家門前每天仍會出現新鮮藥草，讓母親能維持生活，甚至治好她的病。

家門前每天都有藥草，讓母親感到非常疑惑，問了村裏的人，卻沒人知道是怎麼回事。母親為了查清真相，遂埋伏在門前視察，終於在淩晨時份見像是女兒的女孩，手裏拿着草藥到來，但當她大聲叫喊時，女孩便突然跑走。母親繼續追過去，最後追到到懸崖邊。這時小女孩轉過頭來，淚流滿臉望向她，然後就跳進霧中消失不見。母親走到了崖邊，看到地上有女兒採藥用的籃子跟一隻鞋子，原來女兒在採藥草時失足跌落山崖摔死了，可能是因為放不下媽媽，所以她在變成鬼魂之後還是會跑回來。

在日本的民間信仰中，座敷童子是會替家庭帶來好運的守護靈，類似台灣的地主。常接觸日本漫畫或小說的人，對座敷童子應該不感到陌生。她的形象是可愛小女孩，個性調皮很愛惡作劇，當有人單獨在家時，她會故意發出怪聲去嚇人，而且她還很喜歡跟小孩玩。當小孩在家跟空氣對話，或在走廊看到白色的小腳印，抑或是在沒人的房間聽到有人說話的聲音，那家裏面可能就是住着座敷童子。

雖然座敷童子十分調皮，不過她會在發生火災前告知戶主，而傳說家中有座敷童子會帶來幸運與福氣，但如果對她不尊敬，令她想離開的話，或會導致家庭出現狀況。

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關於座敷童子的起源，除了上述所講的淒慘版本外，還有另一個暗黑版本。日本民俗學者佐佐木喜善認為座敷童子跟日本早期東北地區的臼殺習俗有關。

臼殺習俗發生在日本早期農業時代，東北地區因常發生天災，加上冬季積雪無法種植導致糧食長期短缺。有些父母養不起小孩，為了減輕負擔，在嬰兒剛出生時，就拿搗米用的石臼將嬰兒砸死，然後埋藏在廚房地下。佐佐木指這些殺死小孩的人，可能因為怕下大雨或地震時，令小孩被殘殺的事曝光，為了掩蓋真相，刻意編造座敷童子的故事。

雖然事實真相如何沒人知曉，不過座敷童子在日本廣受歡迎，在許多漫畫作品中可看到其身影，最經典的就是《靈異教師神眉》（港譯名《地獄老師》）。甚至有以見到座敷童子的旅館，位於岩手縣的兩家旅館常，有住客表示遇過座敷童子，在半夜發現玩具自己動起來，還看到奇怪的白光，甚至還有人看到有30幾位座敷童子，在房裏牽手一起合唱童謠。

一般人看到鬼會害怕，但因為傳說中看到座敷童子會帶來好運，所以該旅館能吸引了許多人前往，連《鬼太郎《漫畫作者水木茂也曾住過。而且座敷童子喜歡跟人玩，所以旅館裏有許多住宿客人留下要送給座敷童子的玩偶。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】