建築公司請私人司機　10年經驗一周返6日月薪僅7000　網民批刻薄

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-26 13:00

新冠肺炎疫情重創經濟，去年10月至12月的失業率為6.6%，創16年新高，不少人被迫重投搵工市場。近日有招聘廣告引起網民熱議，1間建築公司聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗、懂得兩文三語及熟悉本港道路等，要求多多但月薪僅為7000至9000元，而且獲聘者每周更需上班6日、每日6小時。不少網民批評涉事公司的聘請條件刻薄，直指「人工仲低過做譚仔」，質疑會否有人求職。

有建築公司刊登招聘私人司機廣告，要求及待遇引起網民熱議。（《上流寄生族》劇照）

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多個駕駛群組近日流傳1則招聘廣告，1間建築公司於勞工處刊登職位空缺，希望聘請私人司機，不過公司對司機的要求及提供的待遇卻引起網民熱議。招聘詳情如下▼▼▼

不少網民直指該職位的要求及待遇不平等，認為司機駕駛經驗有價，即使工作量不高也不應只出價7000，「10年經驗，份人工仲低過做譚仔」、「搭巴士啦，侮辱晒啲私人司機」、「10年前專車老闆司機都5萬，佢應該寫少個0」。有網民更代求職者計算，指出該職位的實際時薪與最低工資相差不足10元（現時法定最低工資為每小時37.5元），「當一個月返26日，收$7000，都接近$45/鐘，不過都係少囉」。

不過亦有人質疑，該招聘廣告另有目的，公司原意並非聘請本地司機，「主要目的唔係請香港人，佢登夠半年請唔到就可以合資格請外勞，大把外勞爭住做」、「特登開啲咁嘅價，話畀勞工處知請唔到人咋」。

有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。

有港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，直言：「邊有人肯做？」