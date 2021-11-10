乘客港鐵開大電話聲　5歲自閉童受驚尖叫反被辱：癲嘅就唔好出街

照顧自閉症孩子不容易，如果旁人不體諒就更難過。有網民投稿指，有日帶5歲患有自閉症的姪仔乘搭港鐵期間，鄰座母子開大電話聲，令姪仔受驚尖叫，並自己打自己，當樓主勸喻該港媽降低聲量時，反遭對方投訴打到其兒子，更出言侮辱「癲嘅就唔好出街」。



網民投稿指，有日帶5歲患有自閉症的姪仔乘搭港鐵期間，鄰座母子開大電話聲，令姪仔受驚尖叫，當樓主勸喻該港媽降低聲量時，反遭對方投訴打到其兒子，更出言侮辱「癲嘅就唔好出街」。（示意圖，資料圖片）

本身是兩孩之母的網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指當小朋友上學後就會幫手照顧哥哥的5歲兒子。她指姪仔患有自閉症，不懂說話，受到驚嚇時會突然尖叫，平日會由她帶姪仔做「感統訓練」。

有天她帶姪仔乘搭港鐵，遇見有港媽帶着估計是就讀幼稚園的孩子上車，並坐在他們旁邊，將電話聲量開得很大。在這樣的環境下，姪仔開始「好忟」，發出尖叫聲及自己打自己，樓主即時抱實他安撫。

惟該港媽怒罵「佢差啲打到我小朋友」，樓主唯有解釋姪仔是自閉症小朋友，如果突然有刺激的聲音，係會影響到佢情緒，麻煩對方將聲量收細。唯對方一句反駁「癲嘅就唔好出街喇，亂咁打人，無啦啦殺咗人都無責任」，令樓主聽完頓時落淚，並委屈地表示「我姪仔無打到你仔，喺公眾地方都唔應該開電話聲咁大吧」。最終因不想影響到別人，他們就在下個站下車，待姪仔情緒穩定再出發。

樓主指姪仔患有自閉症，不懂說話，受到驚嚇時會突然尖叫，平日會由她帶姪仔做「感統訓練」。（示意圖，GettyImages）

樓主感嘆指，對姪仔視如己出，很愛惜他，見到他每次的進步都很高興，而且姪仔媽媽已離世，希望他能感受到家人的愛惜。樓主又指，姪仔樣貌的確跟普通小朋友無分別，但願社會可以更多關懷有特殊需要的小朋友。

帖文引起網上熱議，不少人都批評該港媽無知，更不應在小朋友面前口出惡言，「個女人自己有細路把口都咁臭，可以當着自己仔女出口傷人，都唔方識教仔女」。有網民表示欣賞樓主的做法，又留言鼓勵他們，「照顧星星孩子很難受，但他們回報的是純真的愛。孩子加油」。