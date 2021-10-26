女子搭港鐵拎無線風筒吹頭　身旁乘客超淡定成亮點　網民：廣告？

究竟是太趕時間或是現場賣廣告？網上瘋傳片段，指1名女子於港鐵車廂內，非常熟練地拿出無線風筒吹頭，無視正在上車及坐於旁邊的乘客。至於坐於女子左右兩方的乘客亦出奇冷靜，未有受突兀的舉動影響，如常使用手機。片段令網民嘖嘖稱奇，不禁笑言想購買該部使用時非常方便的風筒，亦有人質疑片段為擺拍廣告。



網上流傳片段，可見1名女子於港鐵車廂內拿出無線風筒吹頭，引來網民熱議。（fb「PLAY HARD玩硬3.0」影片截圖）

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多個網上群組瘋傳短片，可見1名長髮女子乘搭港鐵時，於座位上手持無線風筒不斷吹頭。片段顯示，女子右手拿着風筒吹向頭髮，左手則不斷在放於腳前的隨身袋中翻找物品，看似非常熟練。之後女子換手，一時將風筒舉於頭頂位置前後擺動，一時定位向着頭部後方，務求不放過任何一吋髮絲。

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女子吹頭的過程至少長達2分鐘，期間坐於左右兩邊的男女乘客似乎「見慣大場面」，除了頭部向外靠以避開風力外，仍繼續聽音樂及用電話，看來絲毫未受影響。

片段引來網民熱議，不少人看得嘖嘖稱奇，笑問女子為何要在車廂內吹頭，「有冇咁趕時間呀？牙刷毛巾呢」、「睇完我覺得剪指甲好小事」、「幾時會沖埋涼」。亦有人質疑片段實為無線風筒的廣告短片，直指其他乘客的表現平靜得不合理，「係咪廣告？好似大家都有興趣買」、「睇片先知𠵱家原來有無線風筒」、「平時你哋見開派傳單呢啲太弱雞啦， 你睇而家走入地鐵即場示範，放上網實大把人問邊到有得買」。

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從照片可見，3袋魚用鐵勾掛在車廂門口的扶手，似乎是剛在水族店買來的小魚，約有10多條。（FB「香港失物報失及認領群組」）

樓主另開一個魚缸飼養小魚，並定時換水和餵糧。（FB「香港失物報失及認領群組」）

連登仔早前亦在馬路上發現1隻「迷路蟹」，但他不知道應如何相救，便發帖請教網民。（連登討論區圖片）

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