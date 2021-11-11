女生用Gucci名牌紙袋裝愛犬便便　轉頭遇意大利搶匪　結局超爆笑

於歐洲拿着一袋二袋走在路上，要小心成為搶匪目標。有居於意大利的女網民在社交平台，分享一次令人哭笑不得的被搶劫經歷，她早前在米蘭大教堂溜狗，沒料愛犬走幾步就要拉屎，唯有將排洩物放進1個Gucci名牌空紙袋。突然身後來了1個騎單車的黑人男子，飛快地把那紙袋搶走揚塵而去，她當場呆掉，「不知道小黑哥打開時是怎樣的心情？」。



女網民表示在米蘭大教堂溜狗，沒料愛犬走幾步就要拉屎，唯有將排洩物放進1個Gucci名牌空紙袋。突然身後來了1個騎單車的黑人男子，飛快地把那紙袋搶走揚塵而去。（《小紅書》截圖）

該名內地女網民在《小紅書》以「我在米蘭大教堂被搶了！！！一袋狗屎」為題發文，指當天她着愛犬教堂附近購物，因手上提着太多袋子造成不便，遂決定把Gucci紙袋裏的東西裝到另1個較大的袋子裏，打算直接丟掉那個Gucci紙袋。

不料離開茶飲店幾步，愛犬急得蹲下來拉屎，負責任的她順手將糞便放進那騰空了的Gucci紙袋內，左手拿着紙袋，右手牽着愛犬回家。突然身後左邊衝來1個騎單車的黑人男子，「小哥一把拽走我的空Gucci揚塵而去，留下我和小狗在風中凌亂」。

女網民指被搶走便便的「受害狗」納悶了整個晚上。（《小紅書》截圖）

樓主當時只好呆在原地，「小哥一定想這個中國人真好搶，被搶了也不尖叫也不追」，又笑言「打開Gucci袋子看見裏面那一坨熱騰騰的屎時候，是怎樣的心情」，並指被搶走便便的「受害狗」則納悶了整個晚上。

網民看到帖文都被逗笑，「第一次聽到搶劫遭遇覺得這麼好笑」、「很想看看搶匪打開紙袋後的表情」、「小偷遇到入職以來最大的污點」，又笑言狗狗心裏想「能吹一輩子了，當年老子的屎可搶手呢」。