鄰床伯伯出院送祝福紙條　婆婆送手信擁抱鼓勵　留院台男感動淚崩

疫情之下醫院採取隔離措施，需要長期留院的病人難免感到孤獨。台灣1名因病留院的男生於討論區分享暖心經歷，指住院期間被鄰床的公公婆婆視為孫兒。早前公公婆婆出院，公公離開前專程留下親筆字條祝他早日康復，婆婆亦堅持送他利市，又擁抱鼓勵他面對療程，更特意送上自家工廠的食物作為禮物，令他感動得眼淚直流：「其實美好，就在你身旁。」



台男住院期間與鄰床的公公婆婆建立感情，對方出院前專程留下親筆字條祝福。（Dcard討論區圖片）

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該名台男於Dcard討論區發文，指年初發生了1場嚴重車禍，骨折受傷後更引發骨髓炎，需要長期留院治療，與醫護人員及附近的病人也變得熟悉。日前住在他鄰床的公公婆婆病癒出院，對方離開前特意關心他及道別，「心裏很為他們感到開心，兩個都是非常純樸且熱情的人」。

原以為公公婆婆只是簡單問候一下，沒想到公公突然拿出2張親筆寫的字條，珍而重之的交給他，上面寫有「人有生離苦別，有不散筵席，要珍惜生命，我七十餘還要進院修理，大家都保重」、「要加油加油，要開心」等字句，令他瞬間淚崩，「我心裏也頓時哽咽，一瞬間彼此都流下了眼淚，覺得要分別了很難過，一大早就這麼催淚的嗎」。

台男指婆婆堅持送上利市，更稱看到他便想到自己的孫子。（Dcard討論區圖片）

而婆婆亦送上關心，堅持遞上利市祝福，表示「弟弟我看到你就會想起我的孫子」。這1句觸動樓主的感受，「我也突然難過了起來，因為我從小就沒有爺爺奶奶，覺得有爺爺奶奶疼的人真的很幸福」。他指婆婆的利市是「她最真實的祝福」，又形容「最後她的回眸是那麼的溫暖，就像太陽一樣溫暖了我」。

正當樓主仍沉浸於感動的氣氛時，才離開10分鐘的婆婆突然返回，「又走又跳的給我驚喜」。原來婆婆還未離開醫院，暫時走開只為拿2包自家工廠製作的零食送給他，「我眼淚都還沒乾，你就又讓我快哭出來了」。在婆婆收拾好行李真的要回家前，樓主決定給對方1個擁抱作為答謝，並衷心希望對方好好照顧身體和保重，「等我之後有機會一定會去你們家看看你」。

婆婆出院前特意拿了2包自家工廠製作的零食作為手信送給樓主，令他非常感動。（Dcard討論區圖片）

樓主的經歷溫暖大批網民，大讚公公婆婆的舉動可愛又暖心，「感受到人心的溫暖」、「真的好喜歡這種爺爺奶奶，很溫暖很善良也很可愛」、「人生的智慧全寫在那張紙上了，有緣人遇上有心人」。亦有不少網民留言鼓勵仍然留院的樓主，「承載着大家的祝福一定可以很快就好起來的」、「看你的文章都感受到很多人與人之間溫暖，祝你早日康復喔」。