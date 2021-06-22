台灣好學婆婆每日Zoom住學佛經　教科書級筆記超工整字體震驚網民

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-22 14:49

許多長輩即使年紀大了依舊每天認真充實自我，跳舞、閱讀、學才藝，落實「活到老，學到老」的精神，相當令人敬佩。近日台灣一名網友發文分享自己的「學霸阿嬤」，不只每天吸收新知識，還會認真製作精美筆記，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「我的學霸阿嬤」，文中他說明阿嬤今年已高齡82歲，依舊每天認真學習：「她每天都在唸一堆書，還會在網上聽佛經之類的，最近在研究易經，前陣子還在學日文。」阿嬤超認真的生活態度讓原PO自嘆不如：「她說她怕她老人癡呆，我覺得我可能比她早癡呆，我最近每天只會躺在沙發上看劇跟耍廢而已。」

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「學霸阿嬤們」的事蹟引起網友熱議：「太神了」、「你阿嬤的字好漂亮唷，很佩服這種活到老學到老的精神」、「真不愧是高知識份子欸，我的字連我自己回去看都有可能看錯」、「我阿嬤寫的都是別人跟他簽的539號碼（他是小組組長）， 某種程度上也算在做筆記吧⋯」、「你真的可以嗆別人我阿嬤都比你厲害」。

同場加映：台灣爺爺超強筆記嚇窒網民 興趣廣泛古文到流行曲樣樣有（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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