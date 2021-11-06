失智爸凌晨離家盪失路！性感女星喊到眼腫拍節目：他忘記我是誰

台灣女星Lala（蘇心甯）不僅個性活潑大方，還擁有性感身材與甜美外型，累積不少粉絲追隨。她透露日前突然得知父親可能罹患阿茲海默症的消息，甚至在凌晨4時「忘了回家的路」被帶到派出所，令她難過直呼「你能想像自己爸爸忘記你是誰嗎！」



Lala（蘇心甯）日前在facebook專頁發文表示，前天她按照慣例，週末回高雄陪伴女兒，再趕回台北練舞錄影，豈料凌晨4時突然接到妹妹來電稱「爸爸在派出所」，手機、錢包都沒帶，也忘了回家的路，一個人僅穿短袖在街頭淋雨，員警詢問後，爸爸僅說「自己有2個女兒」，口袋裡還放有Lala高職畢業照，後來妹妹才趕去將爸爸領回家。突然其來的消息讓Lala瞬間淚崩，直呼「上個月爸爸明明都還好好的，真的就這麼突然」。

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Lala坦言，雖然曾因童年過得很辛苦而埋怨爸爸，儘管親情已被傷害，她仍在經濟上照顧爸爸，也希望對方能健康快樂，不要餓到或冷到，她從未想過爸爸會有患上阿茲海默症的一天，因為幾十年來，她只要晚一天匯生活費，爸爸就會來電提醒，也會請她寄保健食品、茶葉與生活用品過去，身體狀況與記性都很好，卻突然什麼都記不住了。

得知父親可能失智的消息後Lala徹夜未眠，哭到眼睛都腫起來，隔天錄影9個小時，仍保持笑容繼續搞笑炒熱氣氛，但內心卻是煎熬不已，以往工作時要擔心還小的女兒，現在女兒長大懂事了，在一切看似苦盡甘來時，又出現這件揪心事。

Lala直言，家中她賺錢的百分比多、妹妹是陪伴與照顧的百分比多，此時此刻她更需要努力賺錢負擔開銷，也感謝妹妹在高雄的付出，她才能安心工作。她也感嘆，生老病死是人生必須面對的課題，生命中任何階段和意外都要以學習和接受的心態面對，但家家有本難念的經「真的累呀」，大哭一場眼淚擦乾後，仍要勇敢面對解決難關。

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