Deepfake｜網絡再瘋傳換臉AV片　BLACKPINK、雞排妹鄭家純又遭殃

【Deepfake】台灣網紅奎丁去年曾控訴有人將謎片女主角的臉，移花接木成自己的，還被放上 Telegra的千人群組販售，當地警方循線追查後發現幕後藏鏡人竟是台灣百萬YouTuber小玉。沒想到小玉遭逮後，換臉謎片疑似又重出江湖，而奎丁又再度成換臉謎片女主角。



小玉上月因涉嫌利用中國軟體DeepFake將謎片女主角後製成女名人的臉，再放上加密通訊軟體Telegram的千人群組「台灣網紅挖面」販售牟利遭警方逮捕， YouTube官方也發聲明「無限期停止小玉頻道營利資格」。

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沒想到，事隔才一個月，網上又出現奎丁的換臉謎片。近日有網友私訊奎丁表示在Twitter上看到同樣以「換臉謎片」牟利的帳號，而奎丁再次成為換臉受害者，讓她在IG發文直呼「真的很無言」。

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不只奎丁，雞排妹鄭家純、館長陳之漢等人都再度成為謎片主角，就連BLACKPINK成員都受害，該帳號還大膽tag許多知名藝人並刻意標記小玉，疑似想藉此增加曝光度，行徑相當囂張。

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