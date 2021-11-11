大角咀市政大廈照明燈故障狂閃　街坊笑似幻彩詠香江：慶祝聖誕？

市區內竟然也有大廈幕牆燈光表演？有大角咀街坊日前拍下有趣一幕，指區內的市政大廈有多盞設於梯間的照明燈同時故障，分別以不同節奏閃動，令整條樓梯猶如上演燈光表演。不少網民表示早已留意到相關情況，直指故障發生多時仍未有人跟進，亦有人笑指即將踏入12月，建議相關部門將故障閃燈當作裝飾，待聖誕過後才修理。



有街坊拍到大角咀市政大廈多盞設於梯間的照明燈同時故障閃動，笑言猶如上演燈光表演。（fb「我長於大角咀重生版」影片截圖）

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有大角咀街坊於facebook群組「我長於大角咀重生版」貼出長約4秒的影片，可見大角咀市政大廈晚上亮起燈光後，樓梯間的照明燈竟有多盞出現故障並不斷閃動。片段可見，市政大廈低層約10至12盞梯間照明燈中，至少有6盞不斷閃動，令整條樓梯遠看猶如裝飾用的發光閃燈條，引人注目。

有網民看過片段直指相關故障情況已發生多時，疑因一直無人跟進而愈見嚴重，「壞咗好耐啦，仲愈壞愈多」、「唔知上年定前年已經係咁，仲keep到，勁」、「成日經過，一年比一年壞。以前只係某一層不停閃，跟住就兩層一齊閃，而家玩到層層都閃，都冇人理」。

有街坊亦笑言故障閃燈彷彿是大角咀區的小型「幻彩詠香江」，又指聖誕節將至，認為相關部門可以此作為節日裝飾，「聖誕快到唔使整」、「幻彩詠大角咀」。另有網民開玩笑稱，大角咀市政大廈與九龍殯儀館位置接近，閃燈背後或有靈異意思，「晚晚凌晨四、五點行過都見到，條街冇人加上附近嘅地標建築……」、「我曾經以為有鬼，但並沒有」。