大角咀公園水池驚現蟹蹤　網民笑言變景點：養大閘蟹苗下年食

本港不少公園都設有魚池，為寧靜的社區增添幾分生氣，不過有網民日前在大角咀樂群街公園，發現水池除了有魚外，更有蟹的蹤迹，立即引來街坊熱議，部份網民笑言當地已成為「大角咀濕地公園」，「大角咀多個景點去啦」，並呼籲市民保護「生物多樣性」。

網民上傳照片，驚呼大角咀樂群街公園竟然有蟹出沒，表示非常新奇。（fb「我長於大角咀重生版」圖片）

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樓主上周四（17日）於facebook群組「我長於大角咀重生版」上傳照片，看到樂群街公園的水池中，竟有蟹攀附在石頭上，嚇得他直呼：「好癲，而家啲公園竟然會有蟹。」網民亦立即議論紛紛，認為「呢個公園就嚟變濕地公園」，開玩笑指水池很快便會有鯊魚、大閘蟹、鱔等，「養完大閘蟹苗出年秋天有得食」、「大角咀終於有手信啦」。

有網民在大角咀樂群街公園的水池中發現有蟹的蹤影。（Google Maps截圖）

然而，也有網民擔心會有街坊捉蟹回家煮食，提醒要小心寄生蟲，「雖然叫魚池或魚塘，但其實都係死水循環仲要係淡水，淡水特別多寄生蟲，而蟹係最易啱寄生蟲生長，食咗你話會點」。

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早前WhatsApp群組曾瘋傳一段影片，聲稱一條蛇出現在香港郊野公園廁所馬桶之中，探頭張望，但漁護署回應表示，就片中廁所環境及設施而言，相信地點非郊野公園。女蛇王周嘉玲亦指片中的蛇較像東南亞蟒蛇，懷疑未必於香港拍攝。