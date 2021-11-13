麥當勞魚柳包得半塊芝士？　台客呻被呃錢　員工點出真相

凡事也要了解過才能得出結論，有台灣網民於討論區發文表示，日前到麥當勞買麥香魚漢堡（香港稱為魚柳包）吃，一打開發現只有半片芝士，感覺被騙了錢，讓他直呼「好沒誠意的漢堡」。不過有麥當勞員工留言解答「麥香魚是半片吉事片，麥袍路過」，讓樓主驚訝地說「真是孤陋寡聞了我」。



有台灣網民於討論區發文表示，日前到麥當勞買麥香魚漢堡（香港稱為魚柳包）吃，一打開發現只有半片芝士，感覺被騙了錢。（「Dcard討論區」圖片）

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該名網民於Dcard討論區發文及貼出照片，只見他拿起魚柳包的包面，魚柳下只夾着半片芝士，懷疑偷工減料，讓他直呼「好沒誠意的漢堡」，他問其他網民「想問現在麥當勞的起司都只給半片嗎？還是我被坑了呢？」。

有其他網民留言貼出外賣魚柳包的照片，同樣只有半片芝士。（「Dcard討論區」圖片）

其他網民留言指出，「半片沒錯，前幾天才剛吃過」、「一直都是半片哦」、「印象中大概十年前說他們改用高級起司，然後就變半片了」，帖文更引來麥當勞員工留言解答「麥香魚是半片吉事片，麥袍路過」。

有人則「教路」說，「如果原po想要吃到整片的吉事，可以跟櫃台說要增加吉事片，多一片15塊（約4港元），照標準來說有增加吉事就是直接給一片，不用再對切或是折一半」。