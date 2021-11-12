英麥當勞前員工爆半價買餐攻略　1招秘技食到即製薯條漢堡包

全球物價加風四起，衣食住行當然慳得就慳！有曾在英國麥當勞工作了2年的女子，近日受訪分享如何在工作上學得的秘技，包括「平食麥記」的攻略，更指出快餐店哪個時段的食物最新鮮！另外，只要使出1個簡單招數，就能隨時隨地在麥當勞吃到即製食品！



要在麥當勞買到即炸薯條，原來有秘技！（資料圖片）

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來自蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的26歲女子莎拉‧麥克馬斯特（Sarah McMaster）於2018年至2020年期間在當地的麥當勞分店工作，她接受傳媒訪問時分享省錢秘招，她指入職2兩年內幾乎做過店內所有崗位，剛開始時專門清理用餐區，其後到免下車區接受顧客的訂單，然後再到廚房工作和分發訂單。

莎拉表示當時正受訓成為健身教練，便到麥當勞工作賺錢，直至2020年疫情爆發前才離職。她指在職的2年裏學懂如何能獲得最好的食物和花費更少金錢，其中包括可低至半價買得麥當勞食品。

莎拉指工作滿1個月後就能獲得員工折扣卡，然後從中取得一些優惠，並且可以與好友分享。（資料圖片）

英國的麥當勞粉絲有些獨特的省錢招數，例如在倫敦搭巴士時，有人會刻意查看車票背面，因為有時候會印有麥當勞優惠券。另外，粉絲們還可以靠快速填寫意見問卷，就可以低於半價購得巨無霸餐和薯條。

而作為員工，莎拉指工作滿1個月後就能獲得員工折扣卡，然後從中取得一些甜頭，因為以員工卡購買巨無霸和麥樂雞等食品，可獲得低至半價的餐飲優惠，但優惠不適用於限定的菜單選項，而每項食品的折扣金額亦有不同。有關優惠除了員工本身可以享用，亦可以與好友分享，從而助對方也「食平啲」。

原來有方法可以在麥當勞「食平啲、食好啲」！（資料圖片）

麥當勞的食品如擺放了一段時間，美味程度會大打折扣，如何能購買到最新鮮製成的食品亦有一定技巧，莎拉指午餐和晚餐時間等高峰時段，食物會不斷製作，故最佳光顧時間是下午1時或5時，而早上11時早餐時段完結，菜單轉換時也是購買食物的好時機。

另外，還有1招秘技可以讓顧客吃到即時製作的食品，就是要求不要食品的一些配料，例如要求薯條不加鹽，或者漢堡包不可用調味料，那員工就必需分開製作，那就能保證是即製的。

麥當勞員工隨時能享受餐飲折扣，原來還能吃免費糖果，員工室經常有一大盒雀巢糖果供大家享用，原來是因為雀巢公司為店方供應大量配料，故每隔數個月便會趁着一些慶祝活動贈送糖果，尤其是聖誕節前後，送來的糖果就更多了。

（太陽報）