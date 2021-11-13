消防員扮超人變身　Happy伯舞姿睇到網民好尷尬　背後原來有意義

消防員除了救火，還懂得跳舞？Facebook專頁「公務員secrets」近日上載一段中區消防局消防員跳舞的影片，片頭一名消防員如日本特攝電視劇《幪面超人》般變身穿上滅火防護衣，隨後連同其他消防員在消防局操場跳舞，其間更模仿屯門公園「Happy伯」單邊手腳撐地，擺動另一邊手腳的舞姿，「無厘頭」的畫面讓一眾網民「睇到好尷尬」。不過這班消防員其實是為響應警務處主辦的「童行．同心」保護兒童計劃，參與「開合跳挑戰短片比賽」，展示消防員剛柔並濟的一面，不少網民都即刻轉軚大讚「太有型啦」、「香港英雄」。



一眾中區消防局消防員扮屯門公園「Happy伯」跳舞。（fb專頁「公務員secrets」影片截圖）

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FB專頁「公務員secrets」近日收到一條影片投稿，指出是中區消防局消防員的「傾情演出」，片頭有數名小朋友正在哭泣，畫面一轉，一名消防員在消防局聽到出動鐘聲後，如日本特攝電視劇《幪面超人》般變身穿上滅火防護衣，並後製上變身特效，製作認真，隨後他連同其他消防員在操場跳舞，跳得十分整齊。有名消防員更大騷雜技，踩着單輪車在鏡頭前橫過，其後該群消防員亦模仿屯門公園「Happy伯」單邊手腳撐地，擺動另一邊手腳的舞姿，又用雙手在頭頂擺出心形手勢。

這一段畫面雖然搞笑又讓市民覺得消防員很親切、「貼地」，但亦讓人看得有點尷尬，覺得意義不明。不過片尾終於解釋到拍攝影片的原因，影片左上角加上了「童行．同心」標誌，右邊彈出一句標語「高舉信念共童行，同心共建樂社群」。

中區消防局消防員變身及跳舞畫面▼▼▼

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「童行．同心」保護兒童計劃由警務處主辦，希望讓大眾明白保護兒童的工作不能單靠任何一方的努力，而是需要市民、不同機構合力保障兒童的安全和福祉，警務處鼓勵大眾參與有益身心的開合跳運動，宣揚保護兒童信息。多間消防局的消防員隨即響應計劃，消防處fb專頁亦有上載屯門消防局消防員大跳開合舞的影片。

屯門消防局消防員跳舞畫面▼▼▼

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網民留言大讚「以前唔覺佢哋型，而家覺得佢哋最型」、「Happy伯嘅成名絕技都有，厲害」、「如果變任何仁我會比較鍾意」，但亦有人說「健康舞真係敗筆」、「這是正式錄用的消防員嗎？」、「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」。

有網民大讚消防員連「Happy伯成名絕技」都有，認真厲害。（YouTube短片截圖）

市民同樣可參與開合跳挑戰短片比賽，參賽者須以2人或以上為一組，建議其中一人為16歲以下兒童，並發揮創意拍攝開合跳短片，加入保護兒童口號，截止日期為下周五（19日）。警務處希望收集到至少1120條短片創造世界紀錄，呼應11月20日的「世界兒童日」。短片比賽官方網站顯示，市民大眾十分踴躍參與挑戰，截至11月8日，已收集到1246條參賽短片，成功在「世界兒童日」前達標。