出事㗎嘛！馬國10歲百厭星食指插門鎖太深卡住　出動11消防員救援

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沒有事情擋得住小孩好奇心，但到底好奇心要有多大，才會將幾乎整隻手指插入門鎖裏面？馬來西亞1名10歲男童日前因為將手指卡入門鎖「受困」，驚動當地消防局派出11名消防員救援，發現男童將手指插入1個已經損毀的大門門匙的鎖頭內，深深卡住了食指的兩節，最後要用特殊工具將鎖鋸開。

男童將手指插入損毀門鎖背面的洞，結果卡住了食指兩節。（網上圖片）

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當地傳媒報道，馬來西亞柔佛州新山市1名10歲男童，不慎將自己的食指插入1個已經損毀的門鎖內拔不出來，驚動當地消防員幫小孩「脫困」。從照片所見，身穿藍色短褲的男童手指並非簡單「卡」到門鎖，而是足足將食指的兩節插入損毀門鎖背面的洞內，實得非常、像戴了個巨型鐵戒指。

11名消防員趕到現場救援，用特殊工具將門鎖鋸開。（網上圖片）

當地消防局指，他們20日晚上6時許接到報案，稱哥打丁宜雙溪昔柏墾殖區有男童將手指卡入門鎖無法取出，動員11名消防員趕去救援。指揮官到現場發現，該10歲男童的手指卡入了1個已經損毀的門鎖裏面，他們用鉗狀的特殊工負將門鎖鋸開，成功在男童無受傷的情況下取出手指。

（綜合）

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