炒股、賭波、玩加密幣　負學債學生哥$10萬蝕剩$3萬：應否止蝕？

投資市場如賭場，結果永遠難料，不少投資者的心情都如賭徒一樣如坐過山車般大起大落！最近有學生在討論區上發文，指自己把利市錢及兼職薪金共10萬元作本金，用作炒股票、投資加密貨幣及賭波，但分別輸了6萬及1萬，未來仍有學債需要償還，大呻「好辛苦」，故發帖問「唔識玩係咪應該止蝕離場？」，但又稱不希望「蝕住走」。



樓主自稱是學生哥，目前仍背負學債，把10萬元本金作投資至今已經勁蝕七成。（GettyImages）

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該名學生網民「Poor_Brian」在連登討論區上發文，指自己「輸好多錢」，提到有約10萬元本金，「股票輸6萬、賭波又輸1萬，仲成身學債，好辛苦，唔識玩係咪應該止蝕離場？唔捨得蝕住走」。他說10萬元本金是多年來的利市錢及兼職薪金，「血汗錢嚟」。

樓主曾指自己「港美股都有，重倉科技股」，但被問到實際買了什麼股票時，他就說買了「京東、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、富途、蔚來」。另外玩加密幣的時候亦存了不少錢在Pancakebunny，「個網被人Hack又輸死」。有網民批評樓主不應該賭波，他回應指「（賭波）起碼有得叫下波，股票望住啲線、成交，輸晒都唔知咩事」。

樓主表示，他買股票時「望住啲線、成交，輸晒都唔知咩事」。（GettyImages）

不少網民都表示樓主持有的股票全部都是中概股，碰巧該類股份不少都遇上內地監管，難怪會勁蝕。網民亦留言建議樓主從今天起重新振作，將之前自己曾做錯的事寫下來，提醒自己不要再犯錯，「當經驗啦，我會覺得後生咩都試下冇所謂，因為你大把本錢，而家輸嘅錢都係細錢」、「小朋友你估咁易賺錢咩，幾萬蚊買隻撈都唔夠，當讀多年書嘅學費啦」、「你老啲發覺其實10萬好少錢，記住賭係伏」。

（連登討論區）

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