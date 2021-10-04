男友賭波輸錢　女友猶豫應否借數千元找卡數　網民籲果斷分手

男友有難，應否借錢給他渡過難關？有網民近日於討論區發文表示，好友的男朋友很喜歡賭波，但最近「輸得好勁」，竟想向女友借數千元找信用卡卡數，稱出糧後就會還錢。朋友對此感猶豫，他因此代朋友問應否借錢給男朋友，有網民直言應果斷斬纜，「賭仔說話都好信」、「唔借，立刻分手」。



有網民近日於討論區發文表示，朋友的男朋友賭波輸錢，需數千元找卡數，他代朋友問廣大網民應否借錢。（《三流之路》劇照）

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該名網民於香港討論區以「應唔應該借錢畀男朋友？」為題發文，表示有朋友的男朋友很喜歡賭波，「小賭嗰隻」，但最近「輸得好勁」，於想向女友借數千元找卡數，稱出糧後就會還錢。朋友對此感猶豫，認為數千元不算少。

他指出，朋友平日和男友吃飯都是「AA制」，朋友不介意吃飯幫男友「埋單」，但若借錢就要再想想。朋友問他應否借錢，他不知如何回答，所以發文問廣大網民。

不少網民留言反對借錢，直言「最忌借錢畀賭仔，有一就有二」、「賭仔盡早飛咗佢，否則將來後悔」、「條路自己揀，拖數唔好喊！」、「千祈唔好有錢銀瓜葛」。

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