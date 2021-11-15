網紅癡戀女藝人自焚威脅求見面　呂秋遠促立法制裁自作多情騷擾者

文：呂秋遠 台灣律師

有位非典型網紅鄧佳華（編按：自稱「FBI帥哥」），據說暗戀了某位女藝人一年，在最近，他頻頻向這位藝人「告白」，先是拍影片對她高調示愛，接著揚言要去電視台自焚，最後又改口說要去電視台跟女生對話，「希望對方能把我當朋友看待、希望我能再跟她見到一面，就算是默默的在旁看着她，我的心至少能得到安撫。」



台灣網紅鄧佳華，自稱「FBI帥哥」。（facebook「鄧佳華」圖片）

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欸，不是啊！跟蹤騷擾防治法「如果在立法院通過」，這樣的行為就是符合所謂的「使人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動」的跟蹤騷擾行為，可以聲請保護令，甚至可以預防性羈押，如果違反保護令，也可以判處三年以下有期徒刑。這位網紅可以知道事情的嚴重性嗎？

喜歡一個人是好事，但是持續不斷的以對方不喜歡的方式追求，以為癡情可以感動天，那就是壞事。就像是現在，只要網路搜尋，就會出現這兩個人的名字連結在一起，女生願意嗎？他以威脅自焚的方式，要求與對方見面，甚至希望「默默的看着對方就好」，女生願意嗎？希望對方把他當朋友看待，女生願意嗎？

嘿，沒有「癡情感動天」這種事，好嗎？這種行為「在未來」，就是犯法的。沒有人有義務安撫你，好嗎？當你朋友，可以讓你的情緒安撫，所以這個人就一定要當你朋友，不然你會去自焚，這是什麼自私的想法？沒有人有義務得要去滿足別人的幻想，或者是答應對方的追求，這不是很基本的人際關係禮儀嗎？用情緒勒索、自我傷害的方式，要求別人就範，這是什麼道理？

「香草姐姐」宜軒不堪煩擾直接封鎖鄧佳華。（facebook專頁「香草姐姐—李宜軒」圖片）

可是，「在未來」的意思，就是還沒立法。所以鄧佳華還是可以公然的對這位女生示愛、以威脅自焚、到對方工作場合要求見面的方式，讓對方不知道該怎麼辦。所以，立法委員們，醒醒好嗎？平均一年有將近一萬件的這種跟蹤、騷擾行為，對於被害人而言，卻無計可施，是不是該有更明確的法律，讓這些自作多情但造成別人困擾的人，可以受到法律上的制裁，也讓被害人可以有更明確的保障？

很多人可能會覺得鄧佳華的言行很有趣，甚至會認為，不過就是炒作新聞而已，有什麼好介意的？但是，別忘了，當這些事情發生在我們身上，那就不會只是趣聞，而是一件可怕的現實了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）