12星座面臨混沌一週　財政受衝擊危機四伏　開拓視野或能逆轉厄運

【唐綺陽星座運勢週報11/15-11/21】日水火在天蠍，財經、政治、經濟等受到衝擊，應妥善做好準備，化危機為轉機。日水趨近，於危機中找出可能性，學習接受他人給予的評價與建議。木星加速，網路、社群發展蓬勃，多與外界及群眾做連結，避免視野窄化。
重要星象：日水火在天蠍，日水趨近，木星加速
工作注意：天蠍、人馬、山羊、水瓶
天蠍：一戰成名，新的機會陸續展開
人馬：得獎運佳，有競爭機會不妨試試
山羊：腳踏實地調整細節，能加分不少
水瓶：積極展現企圖心，把握機會表現
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桃花注意：白羊、金牛、處女、雙魚
白羊：感情上偏愛老派路線
金牛：散發悠然自得的氣質，有迷人魅力
處女：桃花機會多，卻不見得喜歡
雙魚：只要自己願意，機會就在身邊
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財運注意：雙子、巨蟹
雙子：想突破現狀，要改變理財方式
巨蟹：虛心求教，能獲得貴人指點
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健康注意：獅子、天秤
獅子：當心累積過勞，一口氣爆發
天秤：注意體力透支，容易引起工傷
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】