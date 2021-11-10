5個城府極深絕不能惹的星座　默默蒐集證據、靜候機會雙倍奉還！

外表看似無害，城府卻深於常人，最難被算計的星座，你上榜了嗎？看起來是隨和的，但其實他怎麼會沒有心機，對人性才沒有那麼相信。看起來很樂觀對每個人也好，其實私下處處提防也不會掏心掏肺。心裡討厭你討厭得要死，表面上還是可以笑笑的，因為表態了就無法偷偷對你做小動作了。



不論在學校﹑職場，還是在戀愛中，我們也沒法完全看穿他人心中的想法，所以防人之心不可無~對於以下5個城府極深的星座，你更加要小心不要得罪他們！（按圖率先看）▼▼▼

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巨蟹座：一點一滴消耗你生命 加倍奉還

首先我們就要來聊聊巨蟹座，我知道，說到巨蟹會怕的，是真的曉得要怕。巨蟹可是一個非常敏銳的星座，敏銳到光聽腳步聲怪怪的，就知道你今天是不是膝蓋不舒服，他們就是這麼敏銳，不想敏銳也不行，所以誰在算計他？你以為他會不知道嗎？他心裡清楚的很。

不過巨蟹的世界裡分成兩種人，那就是自己人跟路人，比如說好友騙他錢，巨蟹也會先理解對方為什麼要這樣做，如果對方情非得已，巨蟹座也可以假裝被騙，因為他是真的想幫你。

但如果是外人想要算計他，那巨蟹座受到多少傷害就會兩倍奉還給你，巨蟹不是那一種給你致命一擊的人，他是會一點一滴地消耗你的生命的類型。比如假裝要幫你，但其實是在拖延你時間，讓你沒有時間找別人來幫你，而且巨蟹心裡討厭你討厭得要死，表面上還是可以笑笑的，因為表態了就無法偷偷對你做小動作了。夜深人靜時有時候巨蟹自己，想到自己的心機這麼重，也是會發抖的。

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山羊座：臥薪嘗膽 十年大計壯實自己

如果山羊座被你算計，那是他自願的。

山羊座那麼聰明，而且忍功一流，一般來說好漢是不吃眼前虧的，但山羊願意吃，他們簡直是臥薪嘗膽的最佳代言人。

因為山羊看的不是現在，他的「小氣簿」中有一個未來的十年大計，只要你的地位比山羊高，山羊就不會輕易反抗，但他會默默地累積，把自己壯大起來。有一天他的地位、名聲都穩固了﹑能力也超過你了，那山羊就會瞬間冷凍你，這個冷凍就是把你隔絕在他的世界之外，一步都不能靠近，所以那些算計過小山羊們的，小心未來連山羊的車尾燈都看不到。

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天秤座：包裝在友善外表下的心機

天秤有山羊的野心、處女的潔癖，但一切都像他的守護星金星一樣包裝在友善的外表之下，所以天秤看起來是隨和的，但其實他怎麼會沒有心機呢？天秤吹毛求疵至極，思想也很通透，所有跟天秤座合作過的人，應該都可以感受到那一股終於摸到他們核心的感覺吧。

天秤吃了不少苦，因為他們總希望事情是照著自己的想像走，天秤覺得自己很努力卻不被信任，或被人搞派系、搞鬥爭時，他就會變得非常暴躁，因為你不友善我又何必友善呢？天秤不但會賭氣到再也不願意討論，而且會直接中止對話離場！

他的想法是：想搞鬥爭？那我就都把你們嚇死！鬥氣型的天秤就會另起爐灶，然後做得越來越好，想辦法把你比下去來跟你鬥，過得好就是對敵人最好的處罰。

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人馬座：好人緣交際手段 把討厭的人逼走

人馬座有分兩種，一種是安逸版一種是危機版，安逸版的人馬個性是比較不識相的，所以他常常不知死活得罪別人而不自知，被算計了也不敢報復。我遇過一個被巨蟹算計過的人馬，從此之後這個人馬就怕死了巨蟹的人，再也不敢靠近了，因為他知道自己沒本事。

但危機版的人馬就不一樣，他們會建立自己的人脈網，不管到哪個場合你也會發現，十個居然有九個都認識這個人馬！所以在小人要弄人馬之前，他早已第一時間就知道小道消息，提早防備你的算計。

而且不要看人馬他們大剌剌的好像很樂觀，但他們其實是隱藏版的悲觀主義者，所以他們對人性才沒有那麼相信。看起來很樂觀對每個人也好，其實私下處處提防也不會掏心掏肺，能掏來掏去的都是小東西。你也很難從人馬口中聽到他的真實想法，誤以為人馬是傻白甜的人（編按：個性有點傻氣、皮膚白皙、長相甜美的人），那就低估了這一批危機版的人馬。人馬的好人緣以及非常厲害的交際手段，是可以讓他把討厭的人逼走而笑到最後的。

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處女座：抽絲剝繭 蒐集證據

他們常常覺得自己就是一天到晚被人家算計，因為畢竟他們重視小細節，所以對別人的話習慣性地抽絲剝繭，心裡會想對方這樣說是不是在攻擊我？還是他在挖坑給我跳？本來就是比較多心，所以他的心裡隨時都在比較得失，絕不讓自己吃虧。

當處女座察覺到別人欺負時，自尊高的他們也會正面地用毒舌直接攻擊，要讓你知道你得罪的是誰：「我可不是不會反擊，不管心裡多麼的不安，氣勢都不能輸。」

如果遇到實在是不能當場反擊的場面，那麼處女座就會蒐集證據，拍照、截圖對話紀錄把你的不利證據通通蒐集起來，找時間一口氣公佈。

有一種狂妄型的處女則是被算計了，也覺得自己頂得過去，別人是害不到自己的，通常下場是被害的更慘，所以我們還是當謹慎型的處女，不要當狂妄型的。

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什麼星座總是很快被算計

最容易就是白羊座！白羊座愛面子，如果一開始就沒有贏，那他就無法委曲求全，很可能一下就被鬥走了，他就是靠氣勢﹑靠不斷地發動攻擊，那個強度跟速度跟連續感來制勝，所以如果遇到那種很綿長型的對手，有時候就戰鬥力就弱掉了。

其實，算計和被算計，是站的角度不同，看事情的角度也不一樣，人際關係裡我們要來看待一下，就是當你覺得一個人是小人的時候，到底問題是在哪裡？更多的是對方真的這麼壞還是我們太不識相？或我們讓人有機可乘？或我們也培養出了很多小人，所以他不弄你弄誰？

所以，做好自己，永遠是預防小人最重要的第一個要做的步驟。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：V星座 / 唐綺陽 【12星座攻略】 外表看似無害，城府卻過於常人，加倍奉還，最會算計的星座榜！】