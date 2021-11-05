職場12星座運程｜11月財運解析　白羊別借錢　處女忌說「兩個字」

十一月到來，在年關將近的時刻，結算一年所得的日子也越來越近。日本網站「All About」最近就分享十二星座中，在十一的財運走勢如何，以及有甚麼推薦的開運小物。



白羊座

此時的白羊座容易受到外在原因影響。千萬要避免感覺自己還有餘裕，就輕易出手借錢的想法，否則將會得不償失。如果對方真的有麻煩，可以找尋其他管道解決，但在借錢一事則必須堅定立場。

開運小物：喜歡的飾品

即睇12星座今個月的財運高低：（按圖了解）

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金牛座

金牛座適合多多找尋折扣、點數等優惠的方式，一點一滴穩定累積。金牛座是個會依據群體而做出行動的類型，所以在找到划算方案後，也可以大方分享給其他人，增加眾人對你的好感。

開運小物：朋友送的禮物

雙子座

雙子座在這時雖然做事算順，不過自己還是會擔心做了這些，結果到底能不能換到相應的報酬。因此最需要的，就是先別想那麼多，努力專注在事情上面。將一些花費放在投資自我技術上面，也是個不錯的選擇。

開運小物：筆筒

巨蟹座

雖然可能為數不多，但極有可能拿到數筆意外之財。在拿到錢的當下，很容易乘勢跑去買東西吃東西，一下子就花得精光。但即便只是小錢，其實好好儲蓄理財，還是有未來長成大錢，完成大目標的可能。

開運小物：漫畫雜誌

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獅子座

是個可以考慮購屋置產的時刻。即使沒有鎖定目標，但趁着空閒多走走，多比較各種不同的物件，就是成功的不二法門。如果沒錢做這麼大規模的更動，那麼替換一些窗簾和家具之類的，也能夠改善運勢，迎來溫暖的冬天。

開運小物：平底鍋

處女座

這時的處女座容易說甚麼是甚麼，因此絕對要對「沒錢」兩字三緘其口，並且可以多說說「有沒有意外之財呢」、「有沒有賺錢的機會呢」。雖然心裏也沒有底，不過總是有說有機會。

開運小物：麥克風

天秤座

容易從認識的人那邊獲得一筆小零用錢。然而當想着要花的時候，可能會碰上找了半天，卻沒有甚麼東西看上眼的狀況。雖然麻煩了點，不過此時多跑幾家找尋，或許就會有意料之外的收穫。

開運小物：零錢包

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天蠍座

太陽入宮天蠍座的時期，是個萬象更新，適合重新出發的時機。特別是從事副業等等，很可能賺取超乎想像的收入。不過也不要因此忙壞自己，要多加注意身體狀況。如果墨守成規，除了可能會錯失良機，本來做的事情效益也會有所打折。

開運小物：香氛蠟燭

人馬座

長久以來投入的事物將獲得回報，不只理財方面，自己興趣索然的部分也將獲得額外收入。總之整體的財運都不錯，如果時間有餘裕，還可以試着整理房間，搞不好會挖出意想不到的寶物。

開運小物：澆水器

山羊座

山羊座這時適合衡量支出，看能不能找尋節約之道。例如重新更換手機網路，找找看有沒有更便宜的方案，或者清掉沒有在使用的付費服務。然而注意雖然要省，但別省在吃東西上，以免把身子搞出毛病。

開運小物：糖果

水瓶座

水瓶座此時累積了一定的疲勞，如果再繼續勉強自己，恐怕會造成反效果。因此好好休息，關上手機，甚麼都不要想才是最重要的。雖然這會造成一時的收入降低，但給自己養精蓄銳的時間，才是能長久維持的不二法門。

開運小物：當季的花朵

雙魚座

靈感大爆發的時刻，心血來潮「就決定是這個」而買下的東西，高機率會真的撈到寶。反之即使是關注很久的商品，但只要內心覺得好像哪裏不對，最好就敬而遠之。有時不經意看到的活動宣傳，不妨也能參加看看，很有機會就這樣成為大獎得主也說不定。

開運小物：運動鞋

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