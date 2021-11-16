人妻服中藥調理身體　奶奶願每日代煲令她眼濕濕：好過自己啊媽！

俗語說「好仔不如好新抱」，竟然還有「好媽媽不如好奶奶」！有人妻分享指，最近正在看中醫調理身體，奶奶主動提出可以每日代煲中藥，令人妻覺得不好意思，「好似麻煩到佢」。奶奶於是說，既然她「嫁咗過嚟就係一家人」，就是多了1個女，都希望她身體可以盡早調理好。人妻直指十分感動，因為媽媽重男輕女，不但不會為她煲藥，哥哥失業時更只會要求她交更多家用。



有人妻在討論區上發文，指奶奶對待她比家人對待自己更好。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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該名人妻在香港討論區上發文，分享「我奶奶對我仲好過我屋企人對我」的個人故事。她指自己最近正在看中醫，服中藥調理身體，原本打算簡單一點購買中藥沖劑服藥，「奶奶話唔好，話自己煲藥效更好，佢話佢可以幫我煲」。

人妻表示，要奶奶代煲中藥感到不好意思，「仲要成日煲，好似麻煩到佢咁」，不過奶奶就十分暖心地指「我嫁咗過嚟就係一家人，佢當佢多咗個女咁，佢都想我身體快啲調理好」，令人妻聽畢奶奶的說話後「都有啲眼濕濕」。

人妻表示，她因為調理身體所以要服用中藥，奶奶願意每日代她煲藥令人妻十分感動。圖為示意圖片。（GettyImages）

人妻之所以會覺得感動，是因為家人重男輕女，「要煲（中藥）只會煲畀阿哥飲」，又提到早期哥哥失業時，「阿媽只識叫我畀多啲家用，都冇體諒過我」。當人妻表示要看中醫調理身體時，媽媽更只是質疑「中醫有冇用，會唔會好浪費錢」，令她感嘆「比較之下，我奶奶對我真係仲好過我屋企人對我」。

（香港討論區）