港女出街獲男友現金資助ig貼圖曬命　男網民拒跟：有班男人做爛巿

雖說應該男女平等，但在香港社會拍拖，男士往往付出較多。有連登網民近日發文，稱女友表示其友人外出消遣時，都會獲男友「過數」約1000至2000元資助，又不時獲贈名牌用品作為禮物，這些獲男友資助「出街費」的港女，更會把過數紀錄貼上ig「曬命」。樓主聞言大感震驚，坦言平日拍拖已要負責付錢，不明白為何女友與友人出街也要「畀埋錢」，「點解一定要男人付出多啲？」。帖文引起一眾男網民熱議，不少直指「有班男人做爛市」。



有連登網民發文指，女友表示其友人外出消遣時會獲另一半現金資助，認為該做法不公。（《香港愛情故事》劇照）

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連登網民「N寶(牙Wang)」發文，指早前女友表示，她的女性朋友外出消遣時，會獲男友「過數一二千」資助出街的花費，「佢啲fd仲要ig po埋過數紀錄喺度曬命」，而且平日亦不時收到名牌禮物。

樓主聞言感到非常震驚，「佢話個個佢啲朋友嘅男朋友都會畀少少，話呢啲係心意啫」，認為該做法不公平，「呢個世代女人返工真係唔會特別少錢，點解一定要男人付出多啲？女就要畀埋錢你出街玩先應份，男仔就冇人應份錫」。

樓主對女友所言感到非常震驚，「企硬」表明不會代女友支付其消遣的支出。。（《香港愛情故事》劇照）

他又坦言自己畢業不久，平日已主動負責拍拖的使費，「我出食飯錢我都冇所謂啦講真，起碼一齊食落肚都開心」，「企硬」不會代女友支付其消遣的支出。不過他又不禁質疑自己是否「太過孤寒」，「錢係咪真係咁易搵？我身邊真係冇男性朋友會咁，乜我真係咁孤寒咩？」

帖文引來網民討論，不少人認為無論男女也不應要求對方為自己的花費負責，「感情講雙向㗎，單方面付出仲要不求回報嘅係作賤自己」、「你唔係唔畀得錢佢，但你唔係一定要畀囉，唔畀唔係你錯」、「拍拖唔係做兵，你唔需要供養佢㗎，呢種關係唔健康」，又認為「有班男人做爛市」。

樓主其後亦為女友護航，強調對方平日拍拖也間中負責付錢，估計女友聽到友人的經歷感羨慕，「應該都係羨慕多啦，可能佢唔係真係想要嚿錢，係想體現出嚟有幾錫佢」。