拍拖常食譚仔竟被嫌棄　大學生揭女友拜金真面目：原來佢係咁嘅人

學生哥收入不高，吃喝玩樂也要慳住慳住是平常事。有大學生近日就在討論區發文訴苦，指平日與女友拍拖外出不時會選擇食譚仔，對方甚少提出異議。沒料早前他竟從女友的友人口中得知，原來女友一直非常嫌棄食米線，更直言拍拖「一定要去五星級酒店食tea」，令他震驚又傷心，難以相信女友竟是自己眼中膚淺又拜金的人。



有大學生發文訴苦，稱得知女友私下向友人表示嫌棄拍拖時食譚仔，令他認為女友是個膚淺又拜金的人。（資料圖片）

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「識咗咁耐，原來佢係啲咁嘅人。」該名大學生於Dcard討論區發文，指年少時讀到「潮文」《一生只想尋找一個肯捱麥記的女人》時感到非常奇怪，「嗰陣諗點會有女仔咁膚淺」，沒料殘酷現實卻讓他上了沉重的一課。

樓主指，仍然是學生的他間中會做兼職賺零用錢，由於收入不算多，平日與女友拍拖時常常會選擇食譚仔，「反正米線都幾好食」，而女友亦「無出過聲反對」。沒料近日他從女友朋友的口中得知，原來女友一直嫌棄拍拖時食米線，「仲話拍拖一定要去五星級酒店食tea」。

樓主指自己經濟能力有限，認為女友沒有考慮他的負擔能力，要求到酒店下午茶是拜金的表現。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

他聞言感到驚訝又失望，認為女友沒有考慮他的經濟狀況，更對其拜金一面非常意外：「如果我有錢，我都會帶佢食好嘢啦，但我仲讀緊書喎，譚仔都唔係好cheap啫下話？其實係我問題定係佢問題？」

帖文引起網民討論，有網民認為慳錢食譚仔沒有問題，而到五星級酒店下午茶也不代表拜金，而且言論並非女友親口所說，建議樓主向女友坦白溝通，了解對方真正想法再作決定，「人哋陪你食咁多次咁譚仔，心裏面想食次high tea，體諒你所以冇講，都要俾你左一句拜金右一句膚淺」、「聽佢朋友講冇乜用，直接同佢溝通啦，俾佢知道你難處」。