減肥｜戒澱粉質可快速減磅但易反彈　營養師：網傳減肥方法咪亂跟

文：高燒編輯

坊間有很多減肥方法或宜忌，包括有指早餐空肚運動可更有效燃燒脂肪、戒澱粉質可快速減磅、飲水減肥法……究竟上述的減肥方法是否有效？各位減肥的朋友又應該跟從哪一種方法？Gofever高燒編輯團隊今日邀請了註冊營養師陳穎心為大家拆解5個坊間常見的減肥迷思！



👇👇👇點擊即睇【5大減肥迷思】👇👇👇

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

減肥迷思一：早餐空肚運動可更有效燃燒脂肪？

註冊營養師陳穎心表示，的確有研究指早餐空肚運動可能更有效燃燒脂肪，是因為當人體空肚時，糖原會更快被消耗掉，繼而進入燒脂模式，但仍有待進一步研究證實此說法。然而，未必人人適合空肚運動，尤其容易胃痛、血糖低或有糖尿病人士。而且，如果真的要空肚運動的時間亦不宜太長，以免血糖過低、頭暈、或因過餓而胃痛。

減肥迷思二：戒澱粉質可快速減磅？

平常身體會以碳水化合物作為主要能源來源，有部份會以糖原（Glycogen）被儲存作儲備，而身體儲存糖原時會與水分因子結合。當戒澱粉質，不能從食物中提供碳水化合物作為能量時，身體便會分解儲備的糖原來提供能量，與此同時與糖原結合的水分因子亦會被釋放，排出體外。因此，在戒澱粉質初期會迅速落磅，但去掉的主要為水分。要真正有效減肥應該要減脂，而不只是「去水」。而且不吃澱粉質，可能會相對進食多了脂肪和肉類，熱量可能比進食五穀類更多，而未能達到減磅的目的。

有研究指早餐空肚運動可能更有效燃燒脂肪，但不宜太長，以免血糖過低、頭暈、或因過餓而胃痛。（GettyImages）

減肥迷思三：食肉減肥法有冇效？

食肉減肥法主要食肉類和蔬菜，不吃五榖類，與戒澱粉質相近，以脂肪及蛋白質作為身體能量來源，初期亦會去掉水分，而且以蛋白質轉化為能量比用碳水化合物轉化為能量所消耗的熱量會較高，令體重迅速下降。但時間漸久，整體減磅效果並不比低脂的均衡飲食優勝。而且，長期進食大量高蛋白質食物可能增加腎臟和肝臟負荷，肉類尤其紅肉的飽和脂肪含量高，容易引致高膽固醇，增加患上心血管疾病的風險。

減肥迷思四：多飲水可以減肥？

水分在人體有4大幫助減肥的功能。首先，水本身不含熱量，同時有助增加飽肚感。而且飲足夠水分可減低飲其他高熱量飲品的機會，從而減低整體流質攝取的熱量。第二，水分有助改善腸道健康，以免宿便影響體重及造成「假肚腩」。第三，水分是人體消脂的必要元素。消脂的第一步，要經過水解的步驟，就是三酸甘油脂與水分因子互動而分解成甘油與脂肪酸。第四，多飲水有助啟動產熱效應(Water-induced Thermogenesis)，從而促進新陳代謝。水分的而且確在人體各項機能擔任著重要的角色，但單靠飲8杯水仍不足以有效減肥，還要配合整體飲食及定期運動，才能令減肥事半功倍。

減肥迷思五：睡前進食宵夜好易肥？

大部份人食宵夜都會選擇高熱量、高脂、或高糖的食物，如杯麵、公仔麵、薯片、朱古力、糖水、花生等等。進食此類食物後，如沒有相應的活動量消耗這些額外的卡路里，的確容易致肥。而且，睡前食宵夜，尤其高脂高糖食物會增加消化系統負擔，食物未有足夠時間被消化，容易造成消化不良、胃痛、胃酸倒流等狀況，影響睡眠質素。

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。



同場加映：👇👇👇點擊即睇【茶餐廳早餐熱量大比併】👇👇👇

+ 3

👇👇👇點擊即睇【夏日凍飲含糖量排行榜】👇👇👇

+ 2

3個食荔枝時的注意事項【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

同場加映：即睇消暑甜品要識食！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 3

同場加映：點擊即睇保持腸道健康方法！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

