減肥｜7Xkg肉女網紅靠「超嚴格生活」激減至4字頭：破戒會瘦更慢

點開YouTube就會有非常多不同主題的影片可供觀看，但若講到美食開箱，有些人第一個就會聯想到以開箱超商美食聞名的台灣Youtuber古娃娃，他因長期拍攝開箱美食影片而體重大幅增長，在網民的罵聲下，於去年下定決心要開始減重，如今已瘦到4字頭。



如何瘦身？ 古娃娃表示：含糖食物一口都不會吃！

古娃娃曾在影片中談到自己瘦身的原因，除了媽媽總是在旁碎念外，還有因為網民長期攻擊他的身材，他才會下定決心要減肥，表示「一定要瘦下來給酸民看！」，如今真的如願瘦身成功，引來一大票網友及粉絲支持。

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有粉絲則問道該如何堅持？古娃娃則大方回應他認為「一不做二不休」，反覆告訴自己破戒會瘦更慢，更表示自己除了一週一次的解放日之外，每天都只吃一個拳頭大小的澱粉量。

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早餐更是只喝無糖豆漿加高蛋白粉，再搭配運動，在這期間，加工食品和他最愛的含糖食品都不吃，如今則瘦到4字頭，讓他開心的在Instagram分享，更說道自己上一次這麼瘦是高中，讓粉絲與網友們都相當敬佩和祝福！

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