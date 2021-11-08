渡邊直美女粉絲身型同偶像睇齊　一個原因地獄式減肥驚變美少女

日綜《跟拍到你家》今集的主題是：不屈逆境！堅強的女人們特輯。其中一位女主角Azusa，減肥後的美貌令人爲之讚嘆，一起來看看她的驚人勵志變化！



Azusa桑，19歲，目前在一所美容學校上學，在為考美容師執照努力中。目前獨居在一間一室的小公寓裏，房租一個月61000日元（約4100港幣）。平時下了課之後，家裏就成了她的練習室，不知道晚上起床上廁所看到模特會不會被嚇到。在狹小的房間裏放了一個很大的展示櫃，裏面放的都是《鬼滅之刃》的周邊，光是這些周邊就花了20萬日元（約13000港幣）。還養了一隻叫「味噌」的蜥蜴，寵物價格也要一萬多日元，看來小姐姐是隱藏富二代？

除此以外，小姐姐還是渡邊直美的粉絲，給大家展示了一段渡邊直美的舞，跳的很不錯呢……

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被誇獎了之後，小姐姐害羞的說：「胖子可是很靈活的哦！」而胖子的冰箱也很充實，塞得滿滿當當。少女心的小姐姐，把浴室收拾的超乾凈，因為衛生間有水，就擺放了很多小美人魚的元素。說回小姐姐自己，她身高154cm，體重160斤，形容自己又矮又胖。但這並不是她的體重巔峰，上高一的時候，體重達到了200斤。那時候每天下課要去吃一碗拉麵，然後再回家吃晚飯，每天早上三個麵包配一瓶雪碧，夜宵還要再吃兩個Pizza。那個時候的自己，也不像現在這麼開朗，平時不怎麼說話，甚至遭受過欺凌。

在學校走廊上經過的時候，就會有人大喊「地震來了」。自己偷偷哭過很多次，覺得那段時間真是最黑暗的時期。後來決心減肥以後，就把米飯換成了豆芽，晚飯開始吃沙律，半年裏瘦了32斤，穿衣也不再受局限。現在大碼女裝也有很多可愛的衣服，小姐姐還給工作人員也搭配了兩身。

你以為到這裏結束了嗎？現在請記得小姐姐現在的樣子，因為時隔1年8個月後，小姐姐又發生了驚人的變化。這和之前的小姐姐是同一個人嗎？原來，小姐姐喜歡上一個叫fromis_9的組合，看了她們的舞蹈之後，小姐姐下定決心要瘦下來，於是又瘦了將近30斤。這顏值， 是真的愛了呀！太可愛了！果然人瘦了之後，臉也小了一圈，比做什麼醫美都好用，相信Azusa桑也變得越來越自信了。

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