驚聞入讀香港幼稚園須面試　台灣家長斥變態：從小活在競爭比較中

又到了幼稚園面試旺季，不少家長也為子女能考進心儀學校努力準備。有台灣家長網上發文，直言近日才得知香港的小朋友入讀幼稚園前需要面試，直斥相關做法變態又可悲，如同強迫孩子自小便適應競爭和與人比較的環境，質疑難令孩子享受學習。



有移居香港的台灣家長早前發文，稱得知香港幼稚園須面試才能入讀後大感驚訝，直指教育制度強迫孩子與人競爭。（資料圖片）

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「我們台灣人真的很幸福，要知足。」該名台灣家長早前投稿至facebook專頁「靠北幼稚園」，稱來港後才知道，香港小朋友就讀幼稚園前「居然要面試才能進去」。樓主直斥相關做法「超級變態」，不禁諷刺稱「大概只有神童才能挑幼稚園讀吧，正常的小孩都要被幼稚園挑」。

該名台灣家長又大嘆香港教育制度「很可悲」，認為自幼稚園起孩子已需要與別人比較，難以享受學習的趣味，「從小就活在競爭跟比較中，孩子會快樂嗎？難怪一堆香港的學生自殺，我看媽媽都快壓力大的要去自殺了」。

發文的台灣家長大嘆香港教育制度「很可悲」，認為自幼稚園起孩子已需要與別人比較，難以享受學習的趣味。（資料圖片）

帖文引起家長討論，有人認同樓主，批評香港教育制度過分高壓，令學童難以愉快學習，「可怕的是面試制度引育出一堆不正常的家長」、「現在會搬去香港的都是勇者」、「香港要等上了小學你才知道什麼叫做媽媽想去自殺」。

不過也有家長指出，幼稚園面試一般要求不高，而且主要面試對象其實是家長，「有些幼兒園會挑選家長，不是挑選家世背景，而是挑選家長的質素」、「一開始知道幼稚園要面試覺得很不可思議，後來就覺得其實這很不錯，因為通過面試的過程，讓我更了解自己小孩適不適合這學校，學校理念跟家長是不是一致」、「與其說是被學校挑，我倒覺得是藉由過程來彼此選擇」。