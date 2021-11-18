台女小便痛似畀針拮「噴血尿」竟用曼秀雷敦抹私處　恐怖下場曝光

台灣節目《聽媽媽的話》日前邀請Julie、羽霓分享婦科症狀，Julie說自己曾經私密處和尿道感染，如廁有如針在刺小便還出血，慘的是當天有一檔錄影，她整場坐立難安像火在燒。



台女星用曼秀雷敦抹下體導致私密處刺痛

Julie為了減少私密處搔癢問題，竟異想天開拿曼秀雷敦塗抹，導致私密處刺痛，主持人小禎因受過同樣的苦，忍不住大喊：「你下面感冒了啦！」笑翻大家。

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而羽霓說剛從南京嫁來台灣時水土不服，幾乎每個月私密處都會感染一次，嚴重時只要和老公恩愛後，就會立刻發作痛到不行，導致她看到老公就怕，對行房心生恐懼，而後逐漸適應台灣氣候，感染狀況大為改善。

另外她也透露幾年前做乳房超聲波檢查，當時醫生突然臉色一沉說：「妳在那躺著我出去叫一下主任。」接著主任進診間開始觸診，看著超聲波不時皺眉，嚇得她以為自己得了絕症，還好只是乳房長了0.2公分的結節，需要每年定期追蹤，但不怕死的羽霓竟說：「因為後來醫生的表情和緩很多，不是很凝重，所以我至今都沒再追蹤過。」讓所有來賓傻眼，語重心長地勸她回診。

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