後生女疲累坐關愛座被老翁瘋狂責罵　乘客霸氣反駁：不是老人座

【關愛座／博愛座】「關愛座」使用問題常常引起爭論，不論香港或台灣亦如是。近日就有台灣網民表示，日前搭捷運時有年輕女子坐在博愛座（即香港的關愛座），卻被一名老翁瘋狂責罵，語氣極差，他覺得老人說話無理，不禁反駁「博愛座是要給需要的人，而不是老人的專屬座位」。



該名台灣網民在狄卡（Dcard）討論區以「博愛座」為題發文，提及日前他乘搭捷運時遇到「很無言的事情」。

有台灣網民表示，日前搭捷運時有年輕女子坐在博愛座（即香港的關愛座），卻被一名老翁瘋狂責罵，語氣極差。（台北捷運工程局）

該網民指出，當時捷運很多人，有一個年輕女生坐在博愛座上，然後有老翁突然站到女生面前，並一直看着女生「小聲碎念」，似有怨言，但剛開始時未有太大動作，惟當捷運到站女生準備下車，老翁突然「嚟料」，「老翁就開始很怒的對年輕女說你也知道要起來不錯嘛！然後口氣愈來愈差，一直罵年輕女，重點是很大聲，而且最後老翁還回說年輕女妳還看，還在看啊！」

該網民直言對老翁的行為「真的覺得無解欸」，「當下我有看年輕女其實大包小包還很累的樣子就坐下來了，老翁一副自己是老人就該讓座的樣子，然後自己想坐也不暗示也不說明，還要罵到大聲到全部人都知道，而且年輕女當時完全沒有對老翁說什麼，老翁依舊大聲嚷嚷」。

他又反駁，「博愛座是要給需要的人，而不是老人的專屬座位」，感嘆有時候博愛座已經失去原本意義。

在香港，關愛座的使用亦常常引起爭論。（資料圖片）

有網民看後表示有同感，認為博愛座原意是給予有需要的人使用，「認真很討厭現在自以為是的老人」。