小學生直式乘法同當年唔同咗？台父母一片哀號睇唔明　原來要咁計

台灣教改後的小學題目常讓很多爸爸媽媽看不懂，崩潰不知如何教小孩。一名爸爸就抱怨孩子現在學的直式乘法，和自己以前學的不同，想要用以前的方法教小孩也看不懂，而自己也看不懂小孩現在的算式，引發上千網友熱議，「你不孤單」、「我當補習老師都沒遇過這個！可能我還是新人」，也有過來人分享經驗點出算式關鍵。



一名人父在臉書社團「爆怨公社」貼出小學孩子的數學題目，從照片中可見是兩位數的直式乘法，但孩子的算法讓他很是不解，「小學生的乘法難道都不能像以往的那種計算公式嗎？想說拿以前的計算方式出來教，也不行，小孩說他看不懂我的算式……」

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原PO也貼出自己的算法，雖然答案相同，但無法教孩子讓他很頭痛，無奈嘆道：「我老了跟不上時代了嗎？」貼文一出引起熱議，不少網友崩潰表示，「我看不懂小孩子寫的算式」、「所以我花錢請補習班老師教」、「完全看不懂現在的教法是什麼鬼！！」、「你不孤單」、「這告訴我們小時候學不好沒關係因為你學的以後也會被推翻！」。不過也有身為老師的網友表示：「確定不是小孩自己搞錯？我是小學老師，現在小學四年級的課本還是教圖二的那種作法沒錯喔！」

上千網友熱烈討論兩種算法的不同，也有網友點出算式關鍵，「由上往下與由下往上，現在有二種教法」、「他們是上乘以下，我們以前學是下乘以上，之前小朋友問我也不懂，別的老師跟我說的」、「其實一樣啦，上下兩個數字對調就是了」、「你學的是下乘上，小孩學的是上乘下」。事實上，翰林國小數學曾在YouTube上以影片作為直式乘法的教學，確實有分成上乘下、下乘上兩種解題方式，只是大多數人熟悉的仍是「下乘上」的算法。

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小學的數學題有多難？竟然要一班大學生合力才得出6條題目的答案！大家都一起挑戰吧！

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

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小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】