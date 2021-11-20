移民︱移英港妻不懂英語兼無「麻雀腳」　要求回港否則離婚引熱議

移民成為港人近年熱門話題，特別是英國BNO 居留簽證（BNO Visa）推出後，很多人都有離開家鄉的打算。有移居英國的港人在網上發文，指不少移民家庭開始面臨考驗，除了思鄉和不適應天氣外，有人妻亦因英文差，缺乏「麻雀腳」和街坊等，後悔移民決定，更向丈夫提出回港，否則離婚。

帖文在網上掀起熱議，有網民認為兩夫婦移民前想得太美好，但始終要為自己決定負責任，亦有人批評肯學英文就不是問題，「過到去一段時間後都會溝通到」。



移民成為港人近年熱門話題，特別是英國BNO 居留簽證（BNO Visa）推出後，很多人都有離開家鄉的打算。（示意圖，資料圖片）

有網民在facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指看到不少人移居英國後大呻被人欺凌、思鄉，而且最近入冬令心情變得灰沉沉。他透露認識1對夫婦，由於太太英文只有小學程度，在當地又找不到免費課程，不但缺乏「麻雀腳」和街坊，跟他人難以溝通，2人目前已分房冷戰，「太太話唔返香港就離婚」。

有網民指英國天氣並非人人都接受得到，而且不少人期望很大，現實又差太遠。（資料圖片）

樓主又提及另1個家庭，兩夫婦賣樓帶自閉症兒子移居英國，但因未能適應，正準備回港隔離，租樓重新開始。他感慨道，無論用什麼心態離開，或生活上遇着困難和挑戰，只有改變心態才可以跨過障礙，而且「唔係揸住BNO就係最方便一定嚟英國，可以睇下有冇其他地方適合自己同家人」。

帖文引起網上討論，有人認為英文差不是問題，「以前啲阿婆跟屋企人移民去英美，冇讀過書一樣學得識英文，婆仔都不如」、「只要有心，冇話唔得」、「咪講多啲囉，睇多啲劇，搲下人吹水」，直言有心留低適應就會過得到。但有網民則指英國天氣並非人人都接受得到，而且不少人期望很大，現實又差太遠，「要真心有好大勇氣先可以生活」。

有現居英國的香港女生A Yuk，不時在其YouTube頻道分享在倫敦生活的小知識，她亦曾拍片提及來英國的前後反差感，提醒大家來英國前要做好6個心理準備。



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