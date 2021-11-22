錯字在哪？小學生功課找錯別字　家長睇到懷疑人生　網民狂拋答案

不要輕看小朋友的功課，有時艱深得家長都要求救！有網民在社交平台貼出小學生的中文作業，其中錯別字練習考起幾個成年人，怎樣看都找不到題目中的錯字，只好發帖請廣大網民幫忙解答。結果帖文引逾千人討論，但找了2天都仍未能確實回答，有曾從事出版業的網民則相信其實是校對問題。



有網民在社交平台貼出小學生的中文作業，指錯別字練習考起幾個大人，怎樣看都找不到題目中的第2個錯字。（FB「爆廢公社」圖片）

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該家長在facebook專頁「爆廢公社」發帖，分享一張小學生工作紙，該題目要求在每題圈出2個錯別字，並在括號內寫上答案，而其中1題則是「他今天不旦沒遲到，還提早半個小時到學校」，惟小朋友找了大半天都只能找到「旦」應改為「但」，而第2個錯字怎樣也找不到，樓主稱「幾個大人找不出答案，請廣大的廢友幫忙解答」。

帖文一出引起網民興趣，但不少人都被題目考起到「懷疑人生」，「我看了一個小時，還是不知道哪裏錯」。有網民就發揮創意回答，提出另類錯處，「提早半小時錯了啊，學校開門了嗎」、「提早到校就是個錯」，又或者要將「他」改為女字邊的「她」。

不過有網民就盡力找出錯字，指「今天」的「天」字是否錯寫了「夭」，但有人即糾正稱標楷體的「夭」並非這樣，「是天字無誤了」；亦有人稱「時」應該用「土」而不是「士」，但有人稱使用「士」才是正確。亦有自稱曾在出版社工作的網民則着大家不要太苦惱，「當你在懷疑為什麼找不到時，別懷疑，就是老師或出版社打錯題目沒校對到！」。