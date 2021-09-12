數學恐懼症？9歲女做數學功課即眼睛過敏　又痕又痛愈揉愈紅腫

不是每個人都擅長所有科目，數學科可能是一些學生的惡夢，甚至出現「數學恐懼症」一詞。內地1名9歲女童於今年開學後，每次做數學功課的時候都出現眼睛過敏，有時是疼，亦有時是癢。女童的母親表示，女兒做其他科目的功課時完全沒有問題，她曾帶女兒到醫院配敏藥，又指女兒是過敏體質，做數學功課時激發過敏可能是心理問題。



內地1名女童每次遇上數學功課時，眼睛就會出現過敏反應。（網上短片截圖）

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做數學科功課時出現眼睛過敏的女童來自浙江寧波，其母親葛女士上載短片，指女兒只要做數學功課，「眼睛四周部位就過敏、長小疙瘩，真是怪事……」。葛女士指，問題在今個學期才開始，而且只是短短數天就已經發生過敏數次，更特地為女兒到醫院配藥。

葛女士表示，女兒做其他科的功課如中文及英文時都沒有問題「都好好的，啥事兒都沒有，不會過敏」，就偏偏只是數學科會有問題，「要麼說自己眼睛疼，要麼說眼睛癢」，而且眼睛愈揉愈紅腫，甚至會腫到眼睛都睜不開，最嚴重的1次更睡了足足1晚都沒有消腫。

葛女士觀察發現，女兒在做中文及英文功課的時候都不會有過敏，問題只出現在做數學題的時候。（網上短片截圖）

葛女士表示，女兒的眼睛腫得連學校門口的人臉識別機都不能將她認出來，醫生也只說她是過敏，每次發作時滴一下藥物就可以。她認為，女兒是對粉塵及花粉都會有反應的過敏體質，醫生曾經建議他們尋找致敏源，但因為太忙就沒有再查下去。葛女士認為，女兒對數學功課有眼睛過敏是不懂得做數學功課，感到恐懼，「心理因素比較大，才導致眼睛過敏」。

事件引來網民熱烈討論，認同葛女士的推測，「好慘啊，能怕到啥程度才能應激成這樣？」、「數學給她的壓力太大了」、「這還得看看心理醫生，需要有專業疏導」。不過亦有留言提到葛女士需要認真處理女兒的問題，因為未來升學始終離不開數學，「數學題辣眼睛」、「所以說人被逼急了，什麼事都做得出來，除了數學題」。

不過亦有不少人都女童表示羨慕，因為女童遇上問題後，媽媽葛女士有認真想方法為她解決，而非先入為主認為女兒只是想脫避功課，「我如果說我做作業的時候不舒服，爸媽只會說我嬌情」。

「數學恐懼症」（Math phobia）是指有人對數學感到恐懼、緊張和焦慮，患者面對數學時會退縮及缺乏信心，生理上容易緊繃和頭暈症狀，心理學家認為數學恐懼症很可能是自小形成，是由不當的學習過程產生的經驗而形成，例如父母對數學有恐懼、自己在學習過程中受挫，以及曾過度操練而形成厭惡感等等，因不是本身就懼怕數學，可以透過心理治療令孩子克服困難。

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