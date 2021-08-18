「7+8÷4✕6+2÷1」答案係幾多？一條簡單數學題竟考起無數台灣網友

許多人求學過程中，感到最頭痛的科目，大概就是數學科了。以前老師曾教過，算式中若同時出現加減乘除的符號，計算原則是「先乘除後加減」。最近有網友分享一道數學題，希望大家幫忙解答，但究竟答案為何，卻意外讓人爭執不休，紛紛公開自己的算式，甚至還拿出計算機，終於得出正確答案。



一條簡單數學題竟引起大論戰 到底正確答案係幾多？（點圖了解更多）▼▼▼

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原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，分享這道數學計算題，題目為「7+8÷4✕6+2÷1」，並留言提到，「可以請問各位對這題的看法，現在已經吵到快反臉了，求解求救，感激」。 該篇分享一出，熱心網友們分享自己的算法和答案，得出的答案有20或9.3，甚至還有人放話，「20，不是20的話，頭給你」，不過最多網友們認為的答案，應該是21。

網友分享解題算式，解題技巧必須先乘除後加減且由左至右，避免對乘除加減概念有誤解，變成這樣會比較好理解，所以得出來的算式為，「7+8÷4×6+2÷1=7+2×6+2=7+12+2=21」，也有人認為這些不是很基本嗎？小學就有教過了啊；有網友則拿出計算機，留言回覆，「這麼簡單的事吵什麼吵，把計算機當死人嗎？」最後得出的答案也是21。

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同場加映：小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸：我的智商比不上小學生

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小學的數學題有多難？竟然要一班大學生合力才得出6條題目的答案！大家都一起挑戰吧！

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

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小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）

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