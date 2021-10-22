住宅單位藏400個電動車鋰電池同時充電　消防員嘆：一屋定時炸彈

電動車用的鋰電池如爆炸，後果不堪設想，如果在民居藏有個400個電動車用的鋰電池，住客肯定嚇破膽！浙江金華市的消防部門最近發現1個住宅單位內竟設有電動車鋰電池充電站，屋內有多達400個鋰電池，而且樓上及附近都住了許多住客，形容是一屋子「定時炸彈」。影片所見，屋內放置的鋰電池多得驚人，網民直言該處一旦起火後果不堪設想，消防員事後已要求負責人要1周內搬走所有電池。



金華市消防發現有住宅單位竟是電動車鋰電池充電站，內裏的鋰電池多得驚人。（微博影片截圖）

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鋰電池如處理不當有爆炸風險，向來要小心使用。本月11日，金華市的消防部門巡查時，竟發有共享電動車的集中充電站，而且是設置在住宅單位內，事件引起網民熱議。片段可見，房內放滿了鞋盒大小的鋰電池，消防員稱現場只有約80平方米，但卻放了約400個鋰電池，數量驚人。

這些鋰電池是供電動車用，其大小與容量都非平日普通手機充電的「尿袋」可比，消防員形容現場是一屋子「定時炸彈」，他們到場時就聽到房內充斥充電池轉動的聲響，有些鋰電池放上電櫃充電，有些就隨意放地上，或放到門外的三輪車後廂，堆得整車都是。

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鋰電池的充點點位於民居內，樓上及附近有很多人居住，現場沒有防火間隔，也沒有足夠的滅火設備，室內和門口還放置了許多雜物，一旦出意外後果不堪設想。執法人員當場批評場地負責人「不是說你燒你自己燒掉就算了，樓上這些住戶怎麼辦」，要求負責人1周內搬走電池，新的充電場必需符合電池儲存場所的消防安全標準。

內媒指一旦發生火災，鋰電池充放電都屬於化學反應，一旦燃燒起來反應及蔓延速度很快，產煙量又大，全屋濃煙是幾十秒的事，而且鋰電池燃燒時溫度非常高，如此堆放下，燒起來造成的破壞無法想像。有網民指屋內電池多到恐怖，「這玩意一起火就難搞了」，而集中擺放一爆起來會有連續性，又質疑這些大容量鋰電池可能是由非正規廠商生產，應嚴格管控。

（綜合）

媽媽頸上扣着單密碼鎖去消防站求救。（微博影片截圖）

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內地男報稱壞門鎖向消防求助，但態度極差，叫消防什麼都別問馬上破門。（微博影片截圖）