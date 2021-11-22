台妻500元買4人份餸菜被奶奶批唔慳家　網紅律師：想三色豆配飯？

文：呂秋遠 台灣律師

（編按：台人早前在社交平台群組分享，上傳1張丈夫的短訊截圖，一句「我媽聽妳上次說妳買菜一天花500元（台幣，約140港元），有點太多了」，妻子解釋是買4個人的份量，有菜有肉有水果，因此算不上很多錢，可是丈夫不幫忙說話，還續說母親質疑她買了什麼，這個價位可以吃得很好了，讓台人妻無言，文章曝光後，引起網民一面倒狂轟婆家。）

一天500元、4個人，這種事，我覺得真的不好說。如果在貴婦百貨，可能買不到一盤美牛；但是如果問我媽，她應該可以在和平島的菜市場，讓我們全家都吃飽。根據我有限的採買能力，在「請支援收銀」的店裏，要煮4個人的晚餐，控制在500元內，應該有難度。



台人妻在社交平台群組上傳丈夫短訊截圖，內容惹起網民熱議，（《爆廢公社》圖片）

呂秋遠認為家庭主婦並非無償的工作，並且付出應得到尊重。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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如果是5菜1湯，不能有牛肉，只能有解凍雞肉大約600公克，約80元、空心菜或高麗菜的成本可以壓縮在100元，豬肉應該有機會壓縮在200元，剩下就是買一些豆干、甜不辣之類的配菜，能不能滿足4個人的一餐，我真的不確定，但是要我絞盡腦汁、費盡心思，在500元的預算內，每天變換菜色，那應該沒可能。

不然都買三色豆配飯，這樣好不好？

我承認，自己採買跟變化菜色的能力不如我媽，但是不是意味着我媽就應該是標準，甚至拿媽媽來噹老婆？

這篇流傳在網路上、不知道真偽的對話截圖，問題就是在這裡。在資訊有限的情況下，我只能得出3個結論：

第一，這男的不太行。當「我媽說」「我媽聽你說」作為跟老婆日常對話的開頭，就已經輸了一半。一家人如果已經不跟媽媽住在一起，所有日常生活的大小事，就應該只存在於夫妻之間對話中，不應該讓「外人」知道。對的，對於這個家而言，媽媽是外人，要講，頂多也就是報喜不報憂，老婆做得好，讓媽媽知道；其他的事情，一律不要讓媽媽介入，這是最好的。

現時物價高企，一家人的伙食費自然不會太低。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

講難聽點，婆婆只聽到一面之詞而已，怎麼能有什麼公平的評論與意見？拿「我媽說」3個字當開頭，大概有點像是「奉天承運皇帝詔曰」一樣的開始，如果不是媽寶，就是林北存心要用媽媽來壓你，讓你無法反駁，因為她是我媽。孝順有聽過嗎？不要跟長輩頂嘴有聽過嗎？既然有聽過，那就是你錯，還跟我反駁什麼？

我媽說，男人在外面應酬是應該的、我媽說，女人就是要聽男人的話、我媽說，女人就是要乖乖在家做家事。我媽我媽我媽，煩不煩？說不定這個媽媽，根本沒說過，都只是那個男人說而已。

第二個問題，是那個男人的心態。這則日常的對話，其實顯示出那個男人覺得，「你花錢太兇囉！」「別忘記是我在賺錢養你們的哦！」「你這個廢物，你是怎麼理財的欸！」物價越來越高，你知道嗎？」

是的，親愛的，才台幣500元而已，我不許你這麼說。如果是美金500元（約3900港元），才可以拿錢砸在我臉上羞辱我，我會比較願意接受，或者，每天黃金500兩砸我也可以，我願意含着眼淚、帶著微笑的謝主隆恩，說著「雷霆雨露，俱是天恩，逢魔遇佛，俱是度化，臣妾日領500，據此操持家務，深覺皇恩浩蕩，縱令萬死，也有所不辭」的幹話。

呂秋遠指丈夫句句都「我媽說」，看來是個媽寶。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

欸，不是啊！就算500元可以處理掉一家四口的晚餐（或3餐？），那也是一種絕佳的超能力，有這種超能力，在銀行是半澤直樹、在醫院是大門未知子、在餐廳是尾花夏樹好嗎？但是，一天500元，請問，她採買與做菜的薪水多少？該付出的成本又是多少？

零。

對，就是這個零。數學叫做零，成語叫做過路財神。一個月給老婆5萬，甚至說，全部薪水都給了老婆，你還要我怎樣？5萬（約1.4萬港元），學費安親班才藝班1萬5（約4200港元）、房租2萬（約5600港元）、水電瓦斯水費，要怎麼算？採買日用品、食物等等，又要多少？所有的錢，收進來，又拿出去了啊！500元，代表一個媽媽盡心盡力的在家裏撙節開銷，而做的所有努力，怎麼好意思說，錢都去了哪裏？

第三個結論是什麼呢？當然就是，身為一個家務勞動者，請記得你所作的一切，都應該要是有償的，不要以為這種工作不值錢，那是因為我們自己就先入為主，認為不值錢，別人才會這麼想。如果有人真的認為，家裡的衣服自動會洗好、摺好；地板會自動乾淨；做菜不用時間不用錢，那麼，請一定要另謀高就，至少要有自己的收入。

沒有一份工作，是要折損自己的自尊、青春，卻得不到付出對象尊重的。如果是，那不叫工作，那叫做自虐。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）