7年無見舊同學約食飯　席間推銷能量水再賣保險　網民呢句超感嘆

近年有云：「有朋自遠方來，非傳銷即保險。」最近有網民在討論區上分享，指已經沒有見面7年的中學同學突然邀約吃飯，於是請假半天赴會，詎料席間同學稱他「面色唔係幾好」，所以請他飲「鑽石能量水」。樓此對此感到可疑，拒絕並稱「我買開保險」。始料不及的是，朋友竟然真的拿出保險計劃推銷，令樓主覺得所有事情都是一個圈套，極力拒絕之後才力保不失，沒有花任何錢就成功離開。最後，樓主以自己的故事提醒大家，「有朋自遠方來，不是保險就是求財」。



樓主指，多年沒有見面的舊同學突然邀約吃飯，後來才知道對方原來是傳銷及保險經紀。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，指已經7年沒有見面的中學同學突然主動找他，更說「想約出嚟見下面，大家傾下計」。由於「當年同佢都玩得埋」，所以對於舊同學的邀請感到十分高興，特意請假半天與他吃飯，「點知就出晒事」。

他指最初2人都是分享當年中學的往事，「之後突然話見我面色唔係幾好，有支『能量水』可以請我飲，本身賣成150蚊一支」。樓主見勢色不對，就強硬地拒絕朋友，「話呢啲野唔太適合我，我買開保險」。此時舊同學就從手提袋中拿出1份保險計劃書，「話佢正正有份好好嘅儲蓄保好適合我」，令樓主當下已經猶豫「佢係唔係已經計好晒，一雞兩味呃我一鑊」。

朋友推銷能量水失敗之後，又拿出一份保險計劃介紹，樓主在強烈表示反對後才力保不失。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

樓主表示，在他自己極力拒絕之下，「我成功冇買到任何嘢走咗」，亦提醒網民們「大家記住，有朋自遠方來，不是保險就是求財」，要絕對小心多年沒有見面的朋友突然主動找上門！

似乎不少網民都經歷過類似事件，直指遇上類似情況很容易就會被騙，「任何時空有人無端端搵你或者欄住你，都係想搵你著數」、「好嘢點會自動送上門」、「多年冇見，突然好熱情單獨搵你，都係嗰幾味，借錢、傳銷、Sell保險」、「10年8載冇聯絡，突然約你出嚟都係冇好嘢，一係搲保單，一係搲錢，特別係過咗30歲後」。

（香港討論區）