12星座｜太陽進人馬教育文化界成焦點　各人愛說教擺款忘卻講人話

【唐綺陽星座運勢週報11/22-11/28】太陽進人馬，教育者、知識份子、作家成為矚目焦點，關注討論海外事物、大型交通等話題。水星進人馬，影響溝通方式，應多加自省，避免用高高在上的態度與人說話，溝通上多互相一點。



重要星象：太陽進人馬，水星進人馬

工作注意：白羊、天秤、天蠍、水瓶

白羊：受貴人提攜，能找到方向

天秤：忙於協調細節，感到辛苦

天蠍：擁有危機意識，激起進步動力

水瓶：謙虛柔軟些，接納更多好意見

同場加映：4大星座女對付渣男最拿手 水瓶最絕斷財路、雙子以眼還眼將你軍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

桃花注意：雙子、獅子、處女、雙魚

雙子：特別容易關注到需療傷的人

獅子：有二擇一的煩惱，需要釐清一下

處女：感情的好與壞，要好好思考

雙魚：告白成功率高，多往戶外走走

同場加映：秋冬桃花運程｜3大星座戀愛運大爆發 極大機會在聖誕節前脱單？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

財運注意：金牛、山羊

金牛：理財喜歡自己來，穩健進行

山羊：有借調方面的交涉狀況

同場加映「星座+血型」財運最強5大組合 O型血配呢個星座天生有吸金體質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

健康注意：巨蟹、人馬

巨蟹：要多休息，行動中別分神

人馬：身體提出抗議，該休息就要休息

同場加映：印度神童新預言「月偏食是凶兆」冇有怕！12星座逆市開運全攻略（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

同場加映：12星座男似咩動物？水瓶座優遊自在 呢個星座十足萌貓愛撒嬌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】