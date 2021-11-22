12星座｜太陽進人馬教育文化界成焦點　各人愛說教擺款忘卻講人話

【唐綺陽星座運勢週報11/22-11/28】太陽進人馬，教育者、知識份子、作家成為矚目焦點，關注討論海外事物、大型交通等話題。水星進人馬，影響溝通方式，應多加自省，避免用高高在上的態度與人說話，溝通上多互相一點。
重要星象：太陽進人馬，水星進人馬
工作注意：白羊、天秤、天蠍、水瓶
白羊：受貴人提攜，能找到方向
天秤：忙於協調細節，感到辛苦
天蠍：擁有危機意識，激起進步動力
水瓶：謙虛柔軟些，接納更多好意見
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桃花注意：雙子、獅子、處女、雙魚
雙子：特別容易關注到需療傷的人
獅子：有二擇一的煩惱，需要釐清一下
處女：感情的好與壞，要好好思考
雙魚：告白成功率高，多往戶外走走
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財運注意：金牛、山羊
金牛：理財喜歡自己來，穩健進行
山羊：有借調方面的交涉狀況
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健康注意：巨蟹、人馬
巨蟹：要多休息，行動中別分神
人馬：身體提出抗議，該休息就要休息
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】