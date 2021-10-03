哪6個星座天生IQ、EQ爆棚？金牛看破不說破　山羊聰慧圓滑宜經商

你是一個智商高的人還是一個情商高的人呢？智商高的人比較聰明，腦袋靈活。情商高的人呢，就比較圓滑，為人處世面面俱到。



金牛座

別看金牛座的人向來是不善談吐，平日裏做事也不會展現出多麼聰明的手段，但是他們是典型的吃虧是福類型，萬事看的都很通透，只不過不會隨意選擇點破就是了。

和這類人相處會讓人感到非常舒服，無論自己有著怎樣的想法都能夠從他們那裏得到回應，這足以證明金牛座的人邏輯思維能力非常出色。

山羊座

山羊座的人生活中的他們很低調，不希望被外界的瑣事所打擾，這樣的心態給他們免去了很多不必要的麻煩，他們才應該是最會生活的那個人吧。

山羊座的的學生品學兼優，參加各種比賽都能拿下出色的成績，他們的父母應該非常驕傲吧。山羊座的人有一顆善於經商的頭腦，對投資項目這一塊了解頗深。不錯的業績總能得到上司和同事們的肯定，也懂得和公司的人打好關係，這樣有利於加強人際關係，對自己的前程有幫助。

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天蠍座

天蠍座的人具有浪漫的內心世界，他喜歡猜測愛人的心理，擅長用大方的舉止和高雅的談吐俘獲別人的心。天蠍座的人個性獨斷專行，對另一半喜歡採取獨裁手段，讓其感到踏踏實實的安全。

在猜測愛人心思這方面，應該沒人比得上天蠍座的人的情商，愛人的一個眼神。一個動作所傳達的訊息，天蠍座的人都瞭如指掌，這樣的高情商讓愛人覺得天蠍座的人很有魅力，心甘情願被他保護。

處女座

生活中的他們很低調，不希望被外界的瑣事所打擾，這樣的心態給他們免去了很多不必要的麻煩，他們才應該是最會生活的那個人吧。

處女座的學生品學兼優，參加各種比賽都能拿下出色的成績，他們的父母應該非常驕傲吧，而且，他們還是很機智的，做事不莽撞，沉著冷靜，深藏不露，麻煩他們幫忙的時候，一定能做到完美。

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獅子座

之所以說獅子座的人頭腦聰明，是因為他們懂得在面對不同的事態變化時，應該採用怎樣的應對方式，簡單來說就是無論做什麼都不會讓自己吃虧。這樣的人給人的印象就是會算計，頭腦清醒不會做讓自己後悔的事情。

不過雖然獅子座的人有著很好的邏輯思維能力，但是一旦遇到了讓自己憤恨不已的事情，就很容易將所有的聰明「拋之腦後」，簡單來說就是容易受到情緒變化的影響。

雙魚座

雙魚座的人脾氣溫和，基本不會表現衝動，他有敏銳的直覺和遠見，會根據伴侶的喜好對自身做出改變，在為人處世上也非常迎合另一半，這些都是他情商高的表現。

雙魚座的人具有良好的記憶力，他會記住每一個重要的日子，伴侶說過的話，他都銘記在心，犯過的錯誤不會再犯第二次。正因為如此，伴侶在不知不覺中把他當做自己的依靠好靈魂伴侶，會對他講自己的心事和將來的打算，而高情商的雙魚座的人，自然也不會讓伴侶失望。

你屬於哪一種呢？相信誰都喜歡和聰明的人呆在一塊，久而久之自己好像也會變得更聰明。有些人一看就很聰明，而有些人表面木訥，實際卻是個大智者。不過就算不聰明也可以通過後天來彌補，只要努力就會有效果。

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