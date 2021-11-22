阿仔擅用補習費拍拖兼送禮　港媽嬲爆兜巴摑　1個要求遭網民狠批

「學生應否談戀愛」雖然是老掉牙的話題，卻深深影響着許多父母與子女的關係。有港媽早前發文，指與友人購物時，撞破就讀中學的兒子與1名女同學一起食雪糕。港媽回家後質問兒子，揭發兒子瞞着她，兩個月來沒去補習，更擅自以補習費用與女同學拍拖及曾送出千元禮物，一怒之下便出手掌摑，更要求他立即與女友分手，惟兒子堅決不從。

帖文引起熱議，惟大部份網民也認為港媽動手的行為「做錯晒」，要求小情侶分手更是大錯，又指學生們拍拖戀愛是平常事，身為家長應教導正確價值觀而非強行阻止。



有港媽早前發文，指在街上撞破兒子與女同學拍拖，其後更揭發對方擅用補習費用購買禮物予女友，一怒之下掌摑了兒子。（《親親我好媽》劇照）

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該名港媽於香港討論區以「發現個仔呃我錢」為題發文，指有日下班後與友人到銅鑼灣購物，其間竟見到兒子與1名女同學「着住校服喺度食雪糕」，狀甚甜蜜。她指兒子曾表示放學後要補習，質疑對方有意隱瞞，惟沒有當眾揭發。

回家後港媽質問兒子，起初兒子亦表示自己如常補習，直至她拿出偷偷拍下的照片對質，兒子才和盤托出，直認2個月以來一直缺席補習，並擅自取去補習費用拍拖，更曾購買千元生日禮物送予女友。

港媽直言「覺得好嚴重」，當刻難以忍住情緒，怒極掌摑了兒子，「我辛辛苦苦賺錢唔係畀佢咁做，仲要講大話呃屋企人」。她不但對兒子有意欺騙的行為感不滿，更質疑與其戀愛的女生「唔係咩好人」，「咁細個就要男朋友買成千蚊嘢畀佢，如果唔係我發現，都唔知要俾佢呃到幾時」。

港媽不但對兒子有意欺騙的行為感不滿，更質疑與其戀愛的女生「唔係咩好人」。（《親親我好媽》劇照）

她指事後已決定聘用上門補習老師，令兒子不能藉詞外出，又稱已嚴厲要求兒子即時與女友分手，惟對方堅持不從，坦言不知如何是好，「拍拖佢唔好同我諗住，我唔會畀佢再拍落去」。

帖文引來網民熱烈討論，惟大部份留言也認為港媽掌摑兒子的行為非常錯誤，「打佢一巴解決唔到問題，只會令佢更唔鍾意你」、「大家都年輕過，後生嘅戀愛記憶會陪伴你一世，你係咪想個仔以後一拍拖就諗起你破壞佢初戀、嬲你一世？」、「仔女講大話係因為父母無商量餘地，你如果為佢拍拖開心嘅，邊使呃你」。

有網民則建議港媽代入兒子心情，以較溫和的方法解決事件，「你要停止你獨裁性格，努力去了解一下年輕人心態，等佢哋都明白你難處，下次唔好再講大話」、「請修補兩代關係，你禁佢拍拖，佢連偈都唔同你傾，你倆只會愈來愈疏離」、「既然都發生咗，反而着重於之後你哋相處，我諗你兩個冷靜落嚟之後，搵個時間好好傾下。你逼佢散咪令大家關係繼續差」。