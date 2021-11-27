快樂醫學｜缺乏血清素情緒低落　補充7類含色胺酸食物有幫助

有一種關乎你快不快樂、身體爽不爽快的重要神經化學傳導物質，它叫做血清素。洛桑加參醫師出版《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》一書提到，血清素濃度過低，有人會憂鬱、頭痛，有人會易怒易焦躁，時常心不能安，有些人會莫名其妙發胖，出現睡眠障礙，有些人則是明顯感覺到注意力無法集中，倦怠又壓力很大放不下。症狀百百種，你我皆不同，總之，很麻煩就是。「哎呀，你要放下啊！」「我也知道要放下啊，但哪有那麼容易。」這是我們常聽到的對話。



缺乏血清素會令人情緒低落及難以集中，如要令血清素分泌如常，可以靠進食含色胺酸的食品來補充。（GettyImages）

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許多時候，放不下並非心理因素，而是生理因素，是營養攝取上有所疏漏所產生的問題。一味責怪自己的心不夠瀟灑，其實心也很無辜。這時候我會問，你晚上有睡好嗎？你有吃芝麻嗎？問芝麻是因為芝麻及其製品皆含有豐富的色胺酸(Tryptophan)，作為一種人體必須的胺基酸，它能促進血清素與褪黑激素(Melatonin)生成。我自己都會吃芝麻醬，或泡芝麻飲來喝。褪黑激素管你晚上有沒有好睡，血清素則跟你白天夠不夠清醒、快不快樂有關。我常常勸大家做日光浴的原因，就是為了維持血清素跟褪黑激素的平衡。平衡搞好，很多健康問題都不再是問題。

自己檢查，我到底是把自己吃好了還是吃壞了？

如果你本身一天中快樂的時間比厭世的時間長、看到有趣的事情會笑出來、大多數時間精神飽滿，或是充電很快，很容易熟睡、睡飽。自覺精神安定穩定，不容易情緒起伏很大。這樣超棒的！基本上你的平衡沒什麼問題。請繼續保持。就照現在的飲食習慣正常吃即可。

心情不好或失眠有時不是心理問題，而是受生理因素影響。（GettyImages）

倘若你生理期前常常特別不舒服、晚上睡不好又容易醒、情緒低落注意力差、容易衝動無法控制、難以感到快樂，那不妨注意一下自己在飲食上有沒有偏食、是否有營養失衡的問題？合成血清素的原料之一「色胺酸」要是缺貨，巧婦難為無米之炊，即便神仙下凡、喜劇大師卓別林到你家成天逗你，也沒辦法令你快樂起來。

現在市面上雖然也有口服色胺酸這種方便的選擇，但其實只要日常飲食掌握多樣、均衡原則，且不要採取什麼激烈偏頗的節食法，基本上你體內色胺酸的存量，都會是足夠的。洛桑醫師表示，補充色胺酸自己來，請把以下7類食材牢牢記得，或貼在冰箱上，下回採買，別忘了這些讓人開心的好東西。大原則多樣化少量攝取、輪流享用。

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蜂蜜我都說它是「植物的精華液」，不方便出國的時候，買不同國家的蜂蜜來吃，照樣能得到世界各地植物們的健康加持。至於巧克力，可可脂含量越高越好，可避免無意間攝取過多糖分。趴數高的黑巧克力吃對了，不僅人會開心，還對促進心血管健康有正面的影響。

荷蘭萊頓大學認知心理學系研究人員發現，補充色胺酸、提高血清素水平的人，會更願意慷慨解囊，多捐一點錢給慈善機構。而且，還會變得比較願意和人合作、願意信任他人。下回你若遇上「不聽話」的人，先別急著自己生悶氣，別忙著爭辯講理，何不請對方吃兩顆茶葉蛋、送他巧克力，或端碗豆腐紫菜味噌湯來，有了色胺酸，血清素不缺，心情愉快，什麼事都好談、什麼困難都不難。

（以上是《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》的內容節錄）



書名：《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》，作者：洛桑加參（時報出版提供）

作者：洛桑加參

Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人、樂沛德健康管理顧問公司董事長、京妍生技董事長。獨創「ACT自體生長因子療法」，精擅免疫細胞療法、幹細胞療法、血液淨化、退化性關節炎防治，以及慢性病、癌症與睡眠調理。著有《不生病的藏傳養生術》、《靜心・淨心》、《簡單豐足—減法養生的52個關鍵字》。更多養生新知與媒體節目播出訊息，請關注「洛桑加參」臉書與YouTube頻道。

出版社：時報出版